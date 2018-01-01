На Волині покарали «самогонщиків»





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.



Алкоголь сумнівної якості виготовляли на території Великоглушанської сільської ради. Винних притягнули до адміністративної відповідальності.



Загалом дільничні виявили 20 літрів самогону та близько 100 літрів закваски.



На правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Санкція статті передбачає до 170 грн. штрафу. Вилучене поліцейські знищили на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі Волинської області виявили та закоментували 10 фактів самогоноваріння. На порушників склали адміністративні протоколи.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.Алкоголь сумнівної якості виготовляли на території Великоглушанської сільської ради. Винних притягнули до адміністративної відповідальності.Загалом дільничні виявили 20 літрів самогону та близько 100 літрів закваски.На правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 176 (виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Санкція статті передбачає до 170 грн. штрафу. Вилучене поліцейські знищили на місці.

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