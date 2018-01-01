Майже 40% волинян підписали декларації з сімейним лікарем

Більше 413 тисяч волинян вже обрали свого сімейного лікаря. У відсотковому еквіваленті це цифра дорівнюватиме 40%.Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.За даними Міністерства охорони здоров’я, кількість громадян, які підписали декларації з лікарем, перевищує 14 мільйонів осіб. Натомість кількість медзакладів, котрі підписують договори з Національною службою здоров’я, що контролює якість послуг і спрямовує фінансування до лікарні й конкретного лікаря, наближається до 500.Що ж стосується Волині, то станом на 7 серпня 2018 року декларації з сімейними лікарями уклали 413 тис. 484 краян. Зокрема, найвищі показники спостерігаємо у Любешівському (75,1 %), Рожищенському (52 %), Любомльському та Шацькому (48,2 %), Ратнівському (45,5 %), Луцькому (44%) районах. Натомість серед аутсайдерів – Володимир-Волинський (18,6 %), Локачинський (28 %), Камінь-Каширський райони (29,2 %). Відтак, загальний відсоток підписаних декларацій в області становить майже 40 %.Слід додати, що сімейні лікарі, які вже мають велику кількість пацієнтів, отримали в липні цього року зарплати вдвічі, а подекуди і втричі більші за ті, що отримували в червні.