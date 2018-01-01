Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги

Андрія Тлумака визнали найкращим тренером третього туру Першої Ліги.



Про це повідомили у



Перші тури чемпіонату України для команди не лише завершилися позитивними результатами, а й супроводжувалися відзнаками індивідуального характеру.



Так, найкращими гравцями перших двох турів Першої ліги визнали Дмитра Козьбана та Дениса Кожанова. А після перемоги над «Агробізнесом» команда отримала ще й найкращого тренера туру, яким став наставник Андрій Тлумак.



Ось що пишуть про нього на сайті Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу:



«Абсолютний чемпіон Другої ліги «Агробізнес» проводив дебютний домашній матч у рідному місті. Це накладало на господарів додаткову відповідальність, а тим більше – під час візиту одного з лідерів та фаворитів сезону. Тим не менш, волочищани поступилися – 0:2. Тож наш сьогоднішній лауреат у Першій лізі – головний тренер «Волині» Андрій Тлумак. Його підопічні стабільно демонструють переможну та результативну гру, розділяючи лідерство у Першій лізі за підсумками трьох турів.



1. Номінальний результат команди – 5



(Важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)



Непростий виїзд – а західноукраїнські протистоянні в чемпіонаті України завжди славляться бойовитістю та принциповістю. Статус одного із лідерів – тепер проти волинян налаштовуються особливо. Необхідність правильно налаштувати колектив на міцних новачків ліги – зі всіма цими викликами тренерський штаб лучан справився.



2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4



(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)



Загалом, суперники підійшли до матчу в максимально наближених складах до оптимальних. Але у волинян відзначимо кілька важливих нюансів. По-перше, продовжує лікуватися Яковлєв – весняний лідер команди. По-друге, виходить на оптимальну форму універсал Неплях, який нещодавно відновився й лише починає грати після травми (це був його лише другий вихід на поле, і перший – в основі).



3. Майстерність у роботі з кадрами – 5



(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)



Оборона волинян здобула остаточний вигляд з поверненням Сімініна, який відзначається досвідом та лідерськими якостями. Неплях за рахунок універсалізму спроможний допомогти на кількох різних позиціях. За нинішньої плавної схеми повну свободу для розкриття всіх своїх здібностей отримали Кожанов та Хагназарі. Нарешті, форвард за такої схеми виконує особливу роль – Козьбан не лише завершує атаки, а й багато пресингує, виграє чимало боротьби.



4. Тренерська майстерність – 5



(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)



Відзначимо, передовсім, що штаб Тлумака використовує незвичну тактику, яку, залежно від фази гри, можна трактувати як 5-2-2-1 або 3-4-2-1. Ця схема має низку переваг як при оборонній грі, так і при швидкому переході між різними фазами взаємодії. По ходу гри (особливо зі зміною Герасимюка на Кравченка) волинянам вдавалися успішні перебудови.



5. Накопичувальний критерій – 5



(якщо команда під керівництвом тренера вже кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)



Це третя поспіль перемога луцької команди, однак треба відзначити, що попереду ще чимало випробувань, в тому числі – й клубами, які можна відносити до потенційних конкурентів у боротьбі за найвищі місця. Тож літня форма «Волині» – це заявка на визнання, а саме визнання доведеться здобувати тяжкою роботою щотуру».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. визнали найкращим тренером третього туру Першої Ліги.Про це повідомили у прес-службі луцького клубу.Перші тури чемпіонату України для команди не лише завершилися позитивними результатами, а й супроводжувалися відзнаками індивідуального характеру.Так, найкращими гравцями перших двох турів Першої ліги визналита. А після перемоги над «Агробізнесом» команда отримала ще й найкращого тренера туру, яким став наставник Андрій Тлумак.Ось що пишуть про нього на сайті Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу:«Абсолютний чемпіон Другої ліги «Агробізнес» проводив дебютний домашній матч у рідному місті. Це накладало на господарів додаткову відповідальність, а тим більше – під час візиту одного з лідерів та фаворитів сезону. Тим не менш, волочищани поступилися – 0:2. Тож наш сьогоднішній лауреат у Першій лізі – головний тренер «Волині» Андрій Тлумак. Його підопічні стабільно демонструють переможну та результативну гру, розділяючи лідерство у Першій лізі за підсумками трьох турів.(Важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)Непростий виїзд – а західноукраїнські протистоянні в чемпіонаті України завжди славляться бойовитістю та принциповістю. Статус одного із лідерів – тепер проти волинян налаштовуються особливо. Необхідність правильно налаштувати колектив на міцних новачків ліги – зі всіма цими викликами тренерський штаб лучан справився.(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)Загалом, суперники підійшли до матчу в максимально наближених складах до оптимальних. Але у волинян відзначимо кілька важливих нюансів. По-перше, продовжує лікуватися Яковлєв – весняний лідер команди. По-друге, виходить на оптимальну форму універсал Неплях, який нещодавно відновився й лише починає грати після травми (це був його лише другий вихід на поле, і перший – в основі).(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)Оборона волинян здобула остаточний вигляд з поверненням Сімініна, який відзначається досвідом та лідерськими якостями. Неплях за рахунок універсалізму спроможний допомогти на кількох різних позиціях. За нинішньої плавної схеми повну свободу для розкриття всіх своїх здібностей отримали Кожанов та Хагназарі. Нарешті, форвард за такої схеми виконує особливу роль – Козьбан не лише завершує атаки, а й багато пресингує, виграє чимало боротьби.(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)Відзначимо, передовсім, що штаб Тлумака використовує незвичну тактику, яку, залежно від фази гри, можна трактувати як 5-2-2-1 або 3-4-2-1. Ця схема має низку переваг як при оборонній грі, так і при швидкому переході між різними фазами взаємодії. По ходу гри (особливо зі зміною Герасимюка на Кравченка) волинянам вдавалися успішні перебудови.(якщо команда під керівництвом тренера вже кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)Це третя поспіль перемога луцької команди, однак треба відзначити, що попереду ще чимало випробувань, в тому числі – й клубами, які можна відносити до потенційних конкурентів у боротьбі за найвищі місця. Тож літня форма «Волині» – це заявка на визнання, а саме визнання доведеться здобувати тяжкою роботою щотуру».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію