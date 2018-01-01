Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО

Андрієм Покровським, ГР «Свідомі» розширює співпрацю з містом Рівне.



8 серпня відбулася зустріч Тараса Шкітера із секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком, - повідомили на Facebook-сторінці руху, передає



Тарас Шкітер розповів про результати дослідження, яке демонструє, що міська влада Луцька приділяє значно менше уваги округам, що опинилися без представництва у міській раді. Крім того, зауважив, що ця тенденція поширена і серед інших міст України.



Також він розповів, що проект «Округи без депутатів» в Луцьку реалізовується успішно, а саме про те, що на «осиротілі» округи у 2018 році програмою передбачили 2,4 млн грн з міського бюджету, половину з яких вже було виділили.



Під час конструктивного діалогу говорили і про можливості подальшої співпраці.



«Наш проект зацікавив секретаря Рівненської міської ради, а це свідчить про те, що він актуальний. Будемо сподіватися на спільну продуктивну роботу і реалізацію проекту «Округи без депутатів» у Рівному», - прокоментував Тарас Шкітер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проекту «Округи без депутатів», ініційованого, ГР «Свідомі» розширює співпрацю з містом Рівне.8 серпня відбулася зустрічіз секретарем Рівненської міської ради, - повідомили на Facebook-сторінці руху, передає Конкурент Тарас Шкітер розповів про результати дослідження, яке демонструє, що міська влада Луцька приділяє значно менше уваги округам, що опинилися без представництва у міській раді. Крім того, зауважив, що ця тенденція поширена і серед інших міст України.Також він розповів, що проект «Округи без депутатів» в Луцьку реалізовується успішно, а саме про те, що на «осиротілі» округи у 2018 році програмою передбачили 2,4 млн грн з міського бюджету, половину з яких вже було виділили.Під час конструктивного діалогу говорили і про можливості подальшої співпраці.«Наш проект зацікавив секретаря Рівненської міської ради, а це свідчить про те, що він актуальний. Будемо сподіватися на спільну продуктивну роботу і реалізацію проекту «Округи без депутатів» у Рівному», - прокоментував Тарас Шкітер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію