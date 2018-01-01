вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО

Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
У рамках проекту «Округи без депутатів», ініційованого Андрієм Покровським, ГР «Свідомі» розширює співпрацю з містом Рівне.

8 серпня відбулася зустріч Тараса Шкітера із секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком, - повідомили на Facebook-сторінці руху, передає Конкурент.

Тарас Шкітер розповів про результати дослідження, яке демонструє, що міська влада Луцька приділяє значно менше уваги округам, що опинилися без представництва у міській раді. Крім того, зауважив, що ця тенденція поширена і серед інших міст України.

Також він розповів, що проект «Округи без депутатів» в Луцьку реалізовується успішно, а саме про те, що на «осиротілі» округи у 2018 році програмою передбачили 2,4 млн грн з міського бюджету, половину з яких вже було виділили.

Під час конструктивного діалогу говорили і про можливості подальшої співпраці.

«Наш проект зацікавив секретаря Рівненської міської ради, а це свідчить про те, що він актуальний. Будемо сподіватися на спільну продуктивну роботу і реалізацію проекту «Округи без депутатів» у Рівному», - прокоментував Тарас Шкітер.
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Свідомі, округи без депутатів, Волинь, Луцьк, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Сьогодні, 15:43
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
Сьогодні, 15:19
«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
Сьогодні, 14:57
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
Помер відомий волинський психіатр Помер відомий волинський психіатр
07 серпень, 13:50
Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень Шахрай обдурив лучанку на 15 тисяч гривень
06 серпень, 16:00
Люди мають не лише споживати, а й творити, - дружина Садового у Луцьку про туристичний потенціал Люди мають не лише споживати, а й творити, - дружина Садового у Луцьку про туристичний потенціал
03 серпень, 19:42
Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО
03 серпень, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Сьогодні, 15:43
 0
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
Сьогодні, 14:57
 0
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8