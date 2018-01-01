Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Сьогодні, 15:34
У рамках проекту «Округи без депутатів», ініційованого Андрієм Покровським, ГР «Свідомі» розширює співпрацю з містом Рівне.
8 серпня відбулася зустріч Тараса Шкітера із секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком, - повідомили на Facebook-сторінці руху, передає Конкурент.
Тарас Шкітер розповів про результати дослідження, яке демонструє, що міська влада Луцька приділяє значно менше уваги округам, що опинилися без представництва у міській раді. Крім того, зауважив, що ця тенденція поширена і серед інших міст України.
Також він розповів, що проект «Округи без депутатів» в Луцьку реалізовується успішно, а саме про те, що на «осиротілі» округи у 2018 році програмою передбачили 2,4 млн грн з міського бюджету, половину з яких вже було виділили.
Під час конструктивного діалогу говорили і про можливості подальшої співпраці.
«Наш проект зацікавив секретаря Рівненської міської ради, а це свідчить про те, що він актуальний. Будемо сподіватися на спільну продуктивну роботу і реалізацію проекту «Округи без депутатів» у Рівному», - прокоментував Тарас Шкітер.
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8 серпня відбулася зустріч Тараса Шкітера із секретарем Рівненської міської ради Сергієм Паладійчуком, - повідомили на Facebook-сторінці руху, передає Конкурент.
Тарас Шкітер розповів про результати дослідження, яке демонструє, що міська влада Луцька приділяє значно менше уваги округам, що опинилися без представництва у міській раді. Крім того, зауважив, що ця тенденція поширена і серед інших міст України.
Також він розповів, що проект «Округи без депутатів» в Луцьку реалізовується успішно, а саме про те, що на «осиротілі» округи у 2018 році програмою передбачили 2,4 млн грн з міського бюджету, половину з яких вже було виділили.
Під час конструктивного діалогу говорили і про можливості подальшої співпраці.
«Наш проект зацікавив секретаря Рівненської міської ради, а це свідчить про те, що він актуальний. Будемо сподіватися на спільну продуктивну роботу і реалізацію проекту «Округи без депутатів» у Рівному», - прокоментував Тарас Шкітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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