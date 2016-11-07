«Весь асфальт понищений», – лучанин скаржиться на самовільно облаштовану парковку
Сьогодні, 16:03
У Луцьку, поблизу супермаркету «Наш Край» автівки паркуються, незважаючи на відсутність знаку паркування.
Про це написав Володимир Бельгес на порталі «Відкрите місто».
«По вулиці Стрілецькій навпроти військової частини облюбували місце паркування водії, які нагло заїжджають під самий «Наш край» для паркування, і не просто легкові а й вантажні бувають», – зазначає лучанин.
«...при цьому весь асфальт понищений. Знаку про те, що це паркувальна зона нема, та й бути не може, наша поліція гарно проїжджає повз цю картину і навіть не зупиняється для виписки штрафу», – обурюється чоловік.
«Прошу розібратись з цим "беспределом" (Інколи людям навіть немає як пройти а особливо з дитячими колясками)» – наголошує Володимир Бельгес.
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Про це написав Володимир Бельгес на порталі «Відкрите місто».
«По вулиці Стрілецькій навпроти військової частини облюбували місце паркування водії, які нагло заїжджають під самий «Наш край» для паркування, і не просто легкові а й вантажні бувають», – зазначає лучанин.
«...при цьому весь асфальт понищений. Знаку про те, що це паркувальна зона нема, та й бути не може, наша поліція гарно проїжджає повз цю картину і навіть не зупиняється для виписки штрафу», – обурюється чоловік.
«Прошу розібратись з цим "беспределом" (Інколи людям навіть немає як пройти а особливо з дитячими колясками)» – наголошує Володимир Бельгес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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