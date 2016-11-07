«Весь асфальт понищений», – лучанин скаржиться на самовільно облаштовану парковку





Про це написав Володимир Бельгес на порталі «



«По вулиці Стрілецькій навпроти військової частини облюбували місце паркування водії, які нагло заїжджають під самий «Наш край» для паркування, і не просто легкові а й вантажні бувають», – зазначає лучанин.



«...при цьому весь асфальт понищений. Знаку про те, що це паркувальна зона нема, та й бути не може, наша поліція гарно проїжджає повз цю картину і навіть не зупиняється для виписки штрафу», – обурюється чоловік.



«Прошу розібратись з цим "беспределом" (Інколи людям навіть немає як пройти а особливо з дитячими колясками)» – наголошує Володимир Бельгес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, поблизу супермаркету «Наш Край» автівки паркуються, незважаючи на відсутність знаку паркування.Про це написавна порталі « Відкрите місто ».«По вулиці Стрілецькій навпроти військової частини облюбували місце паркування водії, які нагло заїжджають під самий «Наш край» для паркування, і не просто легкові а й вантажні бувають», – зазначає лучанин.«...при цьому весь асфальт понищений. Знаку про те, що це паркувальна зона нема, та й бути не може, наша поліція гарно проїжджає повз цю картину і навіть не зупиняється для виписки штрафу», – обурюється чоловік.«Прошу розібратись з цим "беспределом" (Інколи людям навіть немає як пройти а особливо з дитячими колясками)» – наголошує

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію