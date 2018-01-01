На «Устилузі» в житомирянина забрали машину через несправжні документи

Мешканець Житомира хотів незаконно проїхати через митний пункт пропуску «Устилуг».У нього виявили підроблені документи, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.У пункті пропуску Устилуг мешканець Житомира, в’їжджаючи вУкраїну автомобілем «PEUGEOT 206» польської реєстрації, подав на нього необхідні для митного оформлення документи. Серед інших – нотаріально посвідчене доручення на право користування від нотаріуса Канцелярії нотаріальної міста Вроцлав.Офіційна відповідь на запит волинських митників з польського бокузасвідчила: такого нотаріального доручення не підписувалось і непосвідчувалось, а підпис, розміщений на відтиску іменної печатки пані нотаріуса, їй не належить.Відтак, за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, «PEUGEOT 206» як предмет правопорушення (вартістю по курсу НБУ понад 153 тисячі гривень), вилучений на склад митниці.Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України громадянина заскоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та його конфіскація.Справа передана до суду.