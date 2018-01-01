На «Устилузі» в житомирянина забрали машину через несправжні документи
Сьогодні, 08:46
Мешканець Житомира хотів незаконно проїхати через митний пункт пропуску «Устилуг».
У нього виявили підроблені документи, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
У пункті пропуску Устилуг мешканець Житомира, в’їжджаючи в
Україну автомобілем «PEUGEOT 206» польської реєстрації, подав на нього необхідні для митного оформлення документи. Серед інших – нотаріально посвідчене доручення на право користування від нотаріуса Канцелярії нотаріальної міста Вроцлав.
Офіційна відповідь на запит волинських митників з польського боку
засвідчила: такого нотаріального доручення не підписувалось і не
посвідчувалось, а підпис, розміщений на відтиску іменної печатки пані нотаріуса, їй не належить.
Відтак, за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, «PEUGEOT 206» як предмет правопорушення (вартістю по курсу НБУ понад 153 тисячі гривень), вилучений на склад митниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України громадянина за
скоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та його конфіскація.
Справа передана до суду.
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У нього виявили підроблені документи, - повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
У пункті пропуску Устилуг мешканець Житомира, в’їжджаючи в
Україну автомобілем «PEUGEOT 206» польської реєстрації, подав на нього необхідні для митного оформлення документи. Серед інших – нотаріально посвідчене доручення на право користування від нотаріуса Канцелярії нотаріальної міста Вроцлав.
Офіційна відповідь на запит волинських митників з польського боку
засвідчила: такого нотаріального доручення не підписувалось і не
посвідчувалось, а підпис, розміщений на відтиску іменної печатки пані нотаріуса, їй не належить.
Відтак, за подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення транспортних засобів документів, отриманих незаконним шляхом, «PEUGEOT 206» як предмет правопорушення (вартістю по курсу НБУ понад 153 тисячі гривень), вилучений на склад митниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного Кодексу України громадянина за
скоєне очікує штраф у розмірі 100 відсотків вартості автомобіля та його конфіскація.
Справа передана до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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