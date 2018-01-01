В унікальне волинське село з'їдуться художники з усієї України
Сьогодні, 15:02
У волинській глибинці відбудеться пленер для художників.
З 5 по 16 серпня, у Сваловичах триватиме Всеукраїнський пленер художників, - пише Волинь-нова.
Цьогоріч участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України. До прикладу, є майстри пензля з Ковеля, Житомира, Вараша, Києва, Івано-Франківська. Окрім того, участь у ньому бере й жителька Любешова Олена Артисюк.
Організатор мистецького заходу Геннадій Сарапін зазначив, що село Сваловичі Любешівського району їх вражає своєю незайманою природою, глибиною віків та самобутністю.
«Однією з причин, чого ми обираємо саме цей поліський куточок, є те, що ми хочемо якнайдовше зберегти цей населений пункт. Щоб художники через власне бачення візуалізували цей край світу на полотні», - розповів Геннадій Сарапін.
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З 5 по 16 серпня, у Сваловичах триватиме Всеукраїнський пленер художників, - пише Волинь-нова.
Цьогоріч участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України. До прикладу, є майстри пензля з Ковеля, Житомира, Вараша, Києва, Івано-Франківська. Окрім того, участь у ньому бере й жителька Любешова Олена Артисюк.
Організатор мистецького заходу Геннадій Сарапін зазначив, що село Сваловичі Любешівського району їх вражає своєю незайманою природою, глибиною віків та самобутністю.
«Однією з причин, чого ми обираємо саме цей поліський куточок, є те, що ми хочемо якнайдовше зберегти цей населений пункт. Щоб художники через власне бачення візуалізували цей край світу на полотні», - розповів Геннадій Сарапін.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На краю світу: про унікальне волинське село з населенням 16 людей зняли фільм. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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