В унікальне волинське село з'їдуться художники з усієї України





З 5 по 16 серпня, у Сваловичах триватиме Всеукраїнський пленер художників, - пише



Цьогоріч участь у заході бере більше десяти художників із різних куточків України. До прикладу, є майстри пензля з Ковеля, Житомира, Вараша, Києва, Івано-Франківська. Окрім того, участь у ньому бере й жителька Любешова Олена Артисюк.



Організатор мистецького заходу Геннадій Сарапін зазначив, що село Сваловичі Любешівського району їх вражає своєю незайманою природою, глибиною віків та самобутністю.



«Однією з причин, чого ми обираємо саме цей поліський куточок, є те, що ми хочемо якнайдовше зберегти цей населений пункт. Щоб художники через власне бачення візуалізували цей край світу на полотні», - розповів Геннадій Сарапін.



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