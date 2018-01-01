Селяни на Волині протестували проти закриття школи

Мешканці села Щитинська Воля на Волині обурені, що місцева влада без їхньої згоди та без будь-яких пояснень чи обґрунтувань має намір закрити місцеву школу.Щоправда, згодом вдалося досягнути порозуміння, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.У селі Щитинська Воля школа – добротна і простора, розрахована аж на 150 учнів. Однак, вже який рік поспіль її відвідують лише 19 учнів. Самарівській ОТГ (до якої належить село Щетинська Воля) утримувати з місцевого бюджету навчальний заклад стало не під силу, пояснюють у сільраді, тому й прийняли рішення про переведення 19 тутешніх учнів на навчання до сусіднього Залухова.Однак, запротестували батьки. Стверджують: їм ніхто не повідомив, у яких умовах навчатимуться їхні діти, як і чим діставатимуться до школи в сусіднє село і, нарешті, як місцева влада має намір використовувати приміщення вивільненої школи.За дорученням голови облдержадміністраціїу Щитинській Волі організували своєрідне віче за участю батьківського і педагогічного колективів місцевої школи, керівників Самарівської сільської ради, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, а також директора школи села Залухів.Під час зустрічі обговорили проблемні питання, які турбують батьків, роз’яснили перспективу впровадження проекту Нова українська школа, обміркували, як вирішуватиметься питання підвезення учнів до місця навчання, проходження учнями медичного огляду тощо.Згодом шкільним автобусом діти та їхні батьки у повному складі прибули з Щитинської Волі на оглядини школи у Залухові. 7 кілометрів шляху здолали за 12 хвилин. Директор та вчителі провели оглядову екскурсію школою. Розповіли про групи продовженого дня для дітей, які підвозяться до місця навчання, їх харчування, позакласну та гурткову роботу. Опісля усі батьки подали заяви на зарахування своїх дітей до Залухівської школи.Батьки зазначили, що діалог – найкращий спосіб знайти порозуміння та вирішити проблеми. І заявили про бажання брати активну участь в обговоренні можливостей використання вивільненого приміщення школи у Щитинській Волі. Серед пропозицій – перенести сюди з пристосованих приміщень сільські бібліотеку і клуб, а в перспективі є думка влаштувати тут ще й табір відпочинку та оздоровлення для дітей усієї Самарівської об’єднаної територіальної громади.