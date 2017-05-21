Що думають лучани про соцмережі. ВІДЕО





Думки лучан з цього приводу зібрали журналісти «Сфера-ТВ», 0 повідомляє



Лучанин Василь Петрищак – власник одного із спортивних клубів міста. Чоловік сам з підліткового віку веде здоровий спосіб життя та займається спортом, відтак вважає за обов’язок залучати до цієї доброї справи якомога більше людей. Та окрім цього всього, Василь щодня багато працює над рекламою та популяризацією спорту, і в цьому йому активно сприяють соцмережі. Із власної сторінки у Facebook, де в нього близько трьох тисяч друзів, чоловік розповідає, чому варто займатися спортом і пропонує послуги власного клубу.



Ще один не менш активний користувач соцмережами політик та помічник нардепа від Волині Олександр Пиза. Чоловік також має чим похизуватись на власній сторінці. Кількість його друзів сягає 5 тисяч чоловік.



Перш за все, додавання великої кількості друзів для більшості людей – це спосіб виглядати престижно та статусно, - каже психолог Тетяна Мосевніна. Та часто-густо користувачі не замислюються, що насправді в один клік можуть створити для себе цілу купу проблем.



Психотерапевт Юлія сама є дуже активним користувачем соціальних мереж. Каже, вони, звісно, дуже потрібні, однак тільки у тому випадку, якщо використовувати їх розумно.



«Тож якщо до вас стукаються у друзі користувачі навіть із найпривабливішими фото профілю або мега-цікавими пропозиціями, не полінуйтеся і спершу з’ясуйте, хто ця особа», - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальні мережі вже тісно вплелися в наше повсякденне життя. Вони допомагають швидко обмінюватись інформацією, досвідом, спілкуватися з родичами, друзями та лише одним кліком познайомитись з тією чи іншою людиною.Думки лучан з цього приводу зібрали журналісти «Сфера-ТВ», 0 повідомляє Перший Лучанин– власник одного із спортивних клубів міста. Чоловік сам з підліткового віку веде здоровий спосіб життя та займається спортом, відтак вважає за обов’язок залучати до цієї доброї справи якомога більше людей. Та окрім цього всього, Василь щодня багато працює над рекламою та популяризацією спорту, і в цьому йому активно сприяють соцмережі. Із власної сторінки у Facebook, де в нього близько трьох тисяч друзів, чоловік розповідає, чому варто займатися спортом і пропонує послуги власного клубу.Ще один не менш активний користувач соцмережами політик та помічник нардепа від Волині. Чоловік також має чим похизуватись на власній сторінці. Кількість його друзів сягає 5 тисяч чоловік.Перш за все, додавання великої кількості друзів для більшості людей – це спосіб виглядати престижно та статусно, - каже психолог. Та часто-густо користувачі не замислюються, що насправді в один клік можуть створити для себе цілу купу проблем.Психотерапевтсама є дуже активним користувачем соціальних мереж. Каже, вони, звісно, дуже потрібні, однак тільки у тому випадку, якщо використовувати їх розумно.«Тож якщо до вас стукаються у друзі користувачі навіть із найпривабливішими фото профілю або мега-цікавими пропозиціями, не полінуйтеся і спершу з’ясуйте, хто ця особа», - йдеться у повідомленні.

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