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У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів

У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів
Для нового будівництва будинку чергової ланки на аеродромі Луцьк планують витратити понад 13 мільйонів гривень.

Відповідний тендер запущений на системі публічних закупівель Prozorro.

Зазначають, що подати пропозицію можна до 16 серпня включно. Аукціон розпочнеться 17 серпня.

Замовником виступає Військова частина А3641.

Термін виконання робіт: до 1 вересня 2019 включно.

Аеродром розбудують для майбутньої постійної дислокації 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Нагадаємо, до Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади.

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Теги: аеродром, Луцьк, військовий, тендер, будівництво
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