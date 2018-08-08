У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів
Сьогодні, 05:41
Для нового будівництва будинку чергової ланки на аеродромі Луцьк планують витратити понад 13 мільйонів гривень.
Відповідний тендер запущений на системі публічних закупівель Prozorro.
Зазначають, що подати пропозицію можна до 16 серпня включно. Аукціон розпочнеться 17 серпня.
Замовником виступає Військова частина А3641.
Термін виконання робіт: до 1 вересня 2019 включно.
Аеродром розбудують для майбутньої постійної дислокації 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Нагадаємо, до Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади.
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Відповідний тендер запущений на системі публічних закупівель Prozorro.
Зазначають, що подати пропозицію можна до 16 серпня включно. Аукціон розпочнеться 17 серпня.
Замовником виступає Військова частина А3641.
Термін виконання робіт: до 1 вересня 2019 включно.
Аеродром розбудують для майбутньої постійної дислокації 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Нагадаємо, до Луцька переїдуть військові льотчики Севастопольської бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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