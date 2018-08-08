У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів





Відповідний тендер запущений на системі публічних закупівель



Зазначають, що подати пропозицію можна до 16 серпня включно. Аукціон розпочнеться 17 серпня.



Замовником виступає Військова частина А3641.



Термін виконання робіт: до 1 вересня 2019 включно.



Аеродром розбудують для майбутньої постійної дислокації 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.



Нагадаємо,

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