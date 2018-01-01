Погода в Україні: понеділок буде теплим і сонячним
Сьогодні, 15:35
Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.
Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.
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Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.
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