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Погода в Україні: понеділок буде теплим і сонячним

Погода в Україні: понеділок буде теплим і сонячним
Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.

Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.



За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.

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Теги: погода, прогноз
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