У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:33
У Луцьку, на вулиці Офіцерській, дощ розмив асфальт, яким латали дорогу.
Про це Володимир Бельгес написав на порталі «Відкрите місто».
Він зазначив, що у 2017 році по цій вулиці робили «ямковий» ремонт. Але через 3-4 місяці весь ремонт зійшов нанівець через погодні умови.
«Все почалось знову ями в глибину 10-15 см. І це непросто одна-дві ями, а абсолютно вся дорога в ямах.
Виникає питання чим тоді дорожники ремонтували ями і головне куди ділись кошти на якісний ремонт?» – запитує лучанин.
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Про це Володимир Бельгес написав на порталі «Відкрите місто».
Він зазначив, що у 2017 році по цій вулиці робили «ямковий» ремонт. Але через 3-4 місяці весь ремонт зійшов нанівець через погодні умови.
«Все почалось знову ями в глибину 10-15 см. І це непросто одна-дві ями, а абсолютно вся дорога в ямах.
Виникає питання чим тоді дорожники ремонтували ями і головне куди ділись кошти на якісний ремонт?» – запитує лучанин.
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