У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО

У Луцьку, на вулиці Офіцерській, дощ розмив асфальт, яким латали дорогу.Про ценаписав на порталі «Відкрите місто».Він зазначив, що у 2017 році по цій вулиці робили «ямковий» ремонт. Але через 3-4 місяці весь ремонт зійшов нанівець через погодні умови.«Все почалось знову ями в глибину 10-15 см. І це непросто одна-дві ями, а абсолютно вся дорога в ямах.Виникає питання чим тоді дорожники ремонтували ями і головне куди ділись кошти на якісний ремонт?» – запитує лучанин.