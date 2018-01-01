У Луцьку на Старому ринку поменшає кіосків
Сьогодні, 11:23
На Центральному ринку Луцька знесуть кіоск.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що кіоск встановило підприємство «МТС-Агросервіс».
«Це ще один об’єкт на комунальній землі. Його поставили без документів», - зауважила посадовиця.
Член виконкому Ірина Чебелюк зауважила, що підприємство, яке встановило кіоски, подало до суду скаргу, але виконком знову приймає аналогічне рішення.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що кіоск встановило підприємство «МТС-Агросервіс».
«Це ще один об’єкт на комунальній землі. Його поставили без документів», - зауважила посадовиця.
Член виконкому Ірина Чебелюк зауважила, що підприємство, яке встановило кіоски, подало до суду скаргу, але виконком знову приймає аналогічне рішення.
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