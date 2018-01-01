У Луцьку на Старому ринку поменшає кіосків





Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що кіоск встановило підприємство «МТС-Агросервіс».



«Це ще один об’єкт на комунальній землі. Його поставили без документів», - зауважила посадовиця.



Член виконкому Ірина Чебелюк зауважила, що підприємство, яке встановило кіоски, подало до суду скаргу, але виконком знову приймає аналогічне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному ринку Луцька знесуть кіоск.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що кіоск встановило підприємство «МТС-Агросервіс».«Це ще один об’єкт на комунальній землі. Його поставили без документів», - зауважила посадовиця.Член виконкомузауважила, що підприємство, яке встановило кіоски, подало до суду скаргу, але виконком знову приймає аналогічне рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію