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У Луцьку на Старому ринку поменшає кіосків

У Луцьку на Старому ринку поменшає кіосків
На Центральному ринку Луцька знесуть кіоск.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що кіоск встановило підприємство «МТС-Агросервіс».

«Це ще один об’єкт на комунальній землі. Його поставили без документів», - зауважила посадовиця.

Член виконкому Ірина Чебелюк зауважила, що підприємство, яке встановило кіоски, подало до суду скаргу, але виконком знову приймає аналогічне рішення.

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Теги: Старий ринок, торгівля, Луцьк, кіоск
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