Офіційно: у луцьких школах діятимуть групи продовженого дня





Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у луцьких школах через брак фінансування із 1 вересня



Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко прокоментувала ситуацію:



"Це абсолютно неправдива інформація. Групи продовженого дня у школах будуть функціонувати. Батьки можуть бути спокійні... Тому для мене ця інформація викликає подив. Тому безумовно я спростовую цю інформацію. Відтак, групи продовженого дня будуть працювати при закладах загально-середньої освіти".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в школах функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у луцьких школах через брак фінансування із 1 вересня не працюватимуть групи продовженого дня , - йдеться в сюжеті Суспільне Волині.Начальник управління освіти Луцької міської радипрокоментувала ситуацію:"Це абсолютно неправдива інформація. Групи продовженого дня у школах будуть функціонувати. Батьки можуть бути спокійні... Тому для мене ця інформація викликає подив. Тому безумовно я спростовую цю інформацію. Відтак, групи продовженого дня будуть працювати при закладах загально-середньої освіти".

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