Офіційно: у луцьких школах діятимуть групи продовженого дня
Сьогодні, 17:53
У Луцьку в школах функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у луцьких школах через брак фінансування із 1 вересня не працюватимуть групи продовженого дня, - йдеться в сюжеті Суспільне Волині.
Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко прокоментувала ситуацію:
"Це абсолютно неправдива інформація. Групи продовженого дня у школах будуть функціонувати. Батьки можуть бути спокійні... Тому для мене ця інформація викликає подив. Тому безумовно я спростовую цю інформацію. Відтак, групи продовженого дня будуть працювати при закладах загально-середньої освіти".
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Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у луцьких школах через брак фінансування із 1 вересня не працюватимуть групи продовженого дня, - йдеться в сюжеті Суспільне Волині.
Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко прокоментувала ситуацію:
"Це абсолютно неправдива інформація. Групи продовженого дня у школах будуть функціонувати. Батьки можуть бути спокійні... Тому для мене ця інформація викликає подив. Тому безумовно я спростовую цю інформацію. Відтак, групи продовженого дня будуть працювати при закладах загально-середньої освіти".
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