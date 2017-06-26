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Офіційно: у луцьких школах діятимуть групи продовженого дня

Офіційно: у луцьких школах діятимуть групи продовженого дня
У Луцьку в школах функціонуватимуть звичні групи продовженого дня.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у луцьких школах через брак фінансування із 1 вересня не працюватимуть групи продовженого дня, - йдеться в сюжеті Суспільне Волині.

Начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко прокоментувала ситуацію:

"Це абсолютно неправдива інформація. Групи продовженого дня у школах будуть функціонувати. Батьки можуть бути спокійні... Тому для мене ця інформація викликає подив. Тому безумовно я спростовую цю інформацію. Відтак, групи продовженого дня будуть працювати при закладах загально-середньої освіти".


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Теги: група, школа, Луцьк, освіта
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