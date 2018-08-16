На Волині склав повноваження голова райради
Сьогодні, 13:09
Голова Ківерцівської райради Василь Хмілевський склав повноваження за власним бажанням.
Про це інформує «ВолиньUA».
За інформацією ЗМІ, під час сесії райради голова повідомив депутатів, що написав заяву про складення повноважень за власним бажанням.
Свої дії Василь Хмілевський пояснив тим, що районна рада блокує ініціативи ради, в тому числі стосовно ремонту доріг та шкіл. В таких умовах він не хоче працювати. Депутати підтримали рішення голови райради.
Відтак, обов’язки голови райради виконуватиме заступник голови районної ради Тамара Чигрин.
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Про це інформує «ВолиньUA».
За інформацією ЗМІ, під час сесії райради голова повідомив депутатів, що написав заяву про складення повноважень за власним бажанням.
Свої дії Василь Хмілевський пояснив тим, що районна рада блокує ініціативи ради, в тому числі стосовно ремонту доріг та шкіл. В таких умовах він не хоче працювати. Депутати підтримали рішення голови райради.
Відтак, обов’язки голови райради виконуватиме заступник голови районної ради Тамара Чигрин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
О, та керовніца накерує...
очильниця яка судима за хабар, яку тримали 3 місяці в СІЗО)))))))))))
Так накерує, що всі працівники позвільняються. Бо з тою бабою в одному приміщенні сидіти не можна, всю кров вип"є
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