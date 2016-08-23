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У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках

У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках
Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках».

Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».

Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан.

Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».


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Теги: велопробіг, Луцьк
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