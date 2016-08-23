У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках





Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».



Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан.



Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках».Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан.Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».

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