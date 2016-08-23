У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках
Сьогодні, 21:12
Із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках».
Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан.
Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
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Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан.
Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
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