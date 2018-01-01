Мріє побачити море: син волинського Героя святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Cьогодні, 17 серпня, святкує 8-й день народження Владислав. Він є сином захисника України, бійця 51-ї окремої механізованої бригади, котрий загинув 1 серпня 2014-го, коли автомобіль ГАЗ-66 підірвався на міні та перекинувся.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного сувернітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (4.6.2015, посмертно).Його син уже навчається у третьому класі. Щиро зізнається, що не всі предмети йому вдаються, але він дуже старається бути гарним учнем. Особливо любить математику та українську мову.Улюбленим його заняттям поза школою є складати лего. Також йому подобається кататися на роликах, але це він може робити лише коли приїздить до Луцька на запрошення волонтерів.Ділячись своєю мрією щодо майбутньої спеціальності, Владислав говорить, що хоче стати вчителем.За кордоном хлопчик поки не був, та каже, що хотів би об’їхати весь світ. Найбільшою його мрією є побачити море.Серед улюблених знаменитостей Влада – Дзідзьо, хотів би потрапити до нього на концерт. Наш іменинник обожнює дивитися мультфільми, зокрема «Смішарики», та «Тома і Джері». Хлопчик любить тварин, особливо собак та котиків.Найбільшим життєвим авторитетом для дитини є батько Герой. Хлопчина говорить: «Коли виросту, хочу бути таким, як він – майстром на всі руки». Також, він дуже любить маму. Він розуміє, що ще трохи малий, аби дієво їй допомагати, але перші кроки вже робить – вчиться витирати пил, накривати на стіл. Хлопчик також прибирає власні речі та іграшки. Владик дякує за допомогу та підтримку всім волонтерам, а ще своєму дідусеві, дядькові та хресному.Мама хлопчика Наталія, каже, що зараз нагальним для сім’ї є перекриття даху, та й оскільки дитина росте то існує постійна потреба в одязі та взутті для іменинника (усі необхідні розміри вказані). Також родина відкрита для спілкування, тож усі бажаючі можуть поздоровити Влада з Днем народження.Інформація про батька хлопчика є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/kotelnichuk.htmКотельчук Владислав - 8 років (17.08.2010). Маневицький р-н. Ріст: 122 см. Розмір взуття: 32.Подарунок до ДН: на ваш розсуд.