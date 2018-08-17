Комісія Волиньради – проти відселення книгарні «Освіта» з центру міста





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Приводом для першочергового включення цього питання до порядку денного комісії стала інформація про те, що обласна рада розглядає питання про перенесення книгарні в інше приміщення – на проспект Перемоги, 14. Це викликало обурення у більшості членів комісії, яка раніше вже виносила рішення про те, що книгарня має продовжувати свою роботу в тому ж приміщенні.



Своєю чергою, перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик наголосив, що рішення комісії ніхто не ревізував, а його особиста позиція залишається незмінною: книгарня має залишатись там, де її звикли бачити лучани та гості міста, – на проспекті Волі, 8.



Відповідний лист-прохання щодо продовження договору оренди з книгарнею на тих же умовах він особисто скерував на адресу міської влади Луцька.



«Моя позиція залишається незмінною. Будь-який з листів іншого змісту я не підписував і не підпишу», – запевнив Олександр Пирожик.



У результаті профільна комісія вирішила повторно звернутися до міської влади Луцька з проханням вирішити це питання в інтересах обласної територіальної громади та комунального підприємства обласної ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постійна комісія Волинської обласної ради з питань використання майна комунальної власності висловилася проти спроб відселити книгарню «Освіта» з центрального проспекту Волі на проспект Перемоги, 14.Про це «ВолиньUA» стало відомо під час засідання комісії 17 серпня 2018 року.Приводом для першочергового включення цього питання до порядку денного комісії стала інформація про те, що обласна рада розглядає питання про перенесення книгарні в інше приміщення – на проспект Перемоги, 14. Це викликало обурення у більшості членів комісії, яка раніше вже виносила рішення про те, що книгарня має продовжувати свою роботу в тому ж приміщенні.Своєю чергою, перший заступник голови Волинської обласної радинаголосив, що рішення комісії ніхто не ревізував, а його особиста позиція залишається незмінною: книгарня має залишатись там, де її звикли бачити лучани та гості міста, – на проспекті Волі, 8.Відповідний лист-прохання щодо продовження договору оренди з книгарнею на тих же умовах він особисто скерував на адресу міської влади Луцька.«Моя позиція залишається незмінною. Будь-який з листів іншого змісту я не підписував і не підпишу», – запевнив Олександр Пирожик.У результаті профільна комісія вирішила повторно звернутися до міської влади Луцька з проханням вирішити це питання в інтересах обласної територіальної громади та комунального підприємства обласної ради.

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