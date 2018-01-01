У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО





Інцидент трапився 18 серпня, – пише



Очевидці викликали на місце поліцію. Правоохоронці обгородили небезпечне провалля та сказали, що передадуть інформацію у відповідні інстанції.



Ще зранку того ж дня журналісти видання помітили тріщини на дорозі. Місцеві мешканці розповідають, що така картина – близько місяця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську, на 6-му мікрорайоні, провалився асфальт.Інцидент трапився 18 серпня, – пише БУГ Очевидці викликали на місце поліцію. Правоохоронці обгородили небезпечне провалля та сказали, що передадуть інформацію у відповідні інстанції.Ще зранку того ж дня журналісти видання помітили тріщини на дорозі. Місцеві мешканці розповідають, що така картина – близько місяця.

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