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У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО

У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
У Нововолинську, на 6-му мікрорайоні, провалився асфальт.

Інцидент трапився 18 серпня, – пише БУГ.

Очевидці викликали на місце поліцію. Правоохоронці обгородили небезпечне провалля та сказали, що передадуть інформацію у відповідні інстанції.

Ще зранку того ж дня журналісти видання помітили тріщини на дорозі. Місцеві мешканці розповідають, що така картина – близько місяця.
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО

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Теги: яма, провалля, проблема, Нововолинськ, Волинь
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