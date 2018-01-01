У місті на Волині – небезпечна діра посеред дороги. ФОТО
Сьогодні, 16:41
У Нововолинську, на 6-му мікрорайоні, провалився асфальт.
Інцидент трапився 18 серпня, – пише БУГ.
Очевидці викликали на місце поліцію. Правоохоронці обгородили небезпечне провалля та сказали, що передадуть інформацію у відповідні інстанції.
Ще зранку того ж дня журналісти видання помітили тріщини на дорозі. Місцеві мешканці розповідають, що така картина – близько місяця.
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Інцидент трапився 18 серпня, – пише БУГ.
Очевидці викликали на місце поліцію. Правоохоронці обгородили небезпечне провалля та сказали, що передадуть інформацію у відповідні інстанції.
Ще зранку того ж дня журналісти видання помітили тріщини на дорозі. Місцеві мешканці розповідають, що така картина – близько місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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