Показали світлини волинських футболістів столітньої давності
Сьогодні, 07:45
У мережу виклали знімки футбольних клубів із Луцька та Ковеля напередодні матчу у 1922 році.
Світлини на своїй сторінці у мережі Facebook виклала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Фото з футбольного матчу між WKS (Луцьк) та WKS (Ковель) в 1922 році. Знайшла на аукціоні, на жаль, хтось вже купив. Лишились лише копію задовільної якості, але для історії волинського футболу згодяться", - пише Яцечко-Блаженко.
На раритетних фото учасники команд позують на тлі футбольних воріт.
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Світлини на своїй сторінці у мережі Facebook виклала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
"Фото з футбольного матчу між WKS (Луцьк) та WKS (Ковель) в 1922 році. Знайшла на аукціоні, на жаль, хтось вже купив. Лишились лише копію задовільної якості, але для історії волинського футболу згодяться", - пише Яцечко-Блаженко.
На раритетних фото учасники команд позують на тлі футбольних воріт.
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