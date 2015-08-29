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Показали світлини волинських футболістів столітньої давності

Показали світлини волинських футболістів столітньої давності
У мережу виклали знімки футбольних клубів із Луцька та Ковеля напередодні матчу у 1922 році.

Світлини на своїй сторінці у мережі Facebook виклала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Фото з футбольного матчу між WKS (Луцьк) та WKS (Ковель) в 1922 році. Знайшла на аукціоні, на жаль, хтось вже купив. Лишились лише копію задовільної якості, але для історії волинського футболу згодяться", - пише Яцечко-Блаженко.

На раритетних фото учасники команд позують на тлі футбольних воріт.
Показали світлини волинських футболістів столітньої давності
Показали світлини волинських футболістів столітньої давності

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Теги: футбол, Волинь, історія
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