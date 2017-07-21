Через «потоп» під час зливи лучани просили почистити каналізацію
Сьогодні, 08:50
Лучани просили прочистити мережу зливової каналізації на низці вулиць міста через затоплення під час зливи.
Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що просили почистити каналізацію мешканці вулиць Бенделіані, 3а; Конякіна, 19а; Вороніхіна, 41 та пошкодженого колодязя на вулиці Кравчука, 38.
Окрім того, просили лучани пришвидшити роботи щодо будівництва нових колодязів на вулиці Конякіна, 10.
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Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що просили почистити каналізацію мешканці вулиць Бенделіані, 3а; Конякіна, 19а; Вороніхіна, 41 та пошкодженого колодязя на вулиці Кравчука, 38.
Окрім того, просили лучани пришвидшити роботи щодо будівництва нових колодязів на вулиці Конякіна, 10.
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