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Через «потоп» під час зливи лучани просили почистити каналізацію

Через «потоп» під час зливи лучани просили почистити каналізацію
Лучани просили прочистити мережу зливової каналізації на низці вулиць міста через затоплення під час зливи.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що просили почистити каналізацію мешканці вулиць Бенделіані, 3а; Конякіна, 19а; Вороніхіна, 41 та пошкодженого колодязя на вулиці Кравчука, 38.

Окрім того, просили лучани пришвидшити роботи щодо будівництва нових колодязів на вулиці Конякіна, 10.

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Теги: Луцьк, злива, потоп, каналізація
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