Через «потоп» під час зливи лучани просили почистити каналізацію





Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що просили почистити каналізацію мешканці вулиць Бенделіані, 3а; Конякіна, 19а; Вороніхіна, 41 та пошкодженого колодязя на вулиці Кравчука, 38.



Окрім того, просили лучани пришвидшити роботи щодо будівництва нових колодязів на вулиці Конякіна, 10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просили прочистити мережу зливової каналізації на низці вулиць міста через затоплення під час зливи.Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що просили почистити каналізацію мешканці вулиць Бенделіані, 3а; Конякіна, 19а; Вороніхіна, 41 та пошкодженого колодязя на вулиці Кравчука, 38.Окрім того, просили лучани пришвидшити роботи щодо будівництва нових колодязів на вулиці Конякіна, 10.

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