Луцька вулиця на столітніх фото

Показали, якою була вулиця Лесі Українки (тодішня Ягеллонська) майже 100 років тому.Фото у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» опублікував«На фото будинок, який чи не єдиний який зберігся з 1920 року. Сьогодні він перебуває в аварійному стані, що ще раз підтверджує той факт, що те що хоче вберегти держава, руйнується чи не в першу чергу», - зазначає лучанин.У коментарях до допису він опублікував ще одну фотографію, тільки з іншого ракурсу.«Трішки з іншого ракурсу, фото того ж будинку. Видно, що по нинішній вулиці Лесі Українки освітлення було з ліхтарів які підвішувались на дротові, нині такі лише є по вулиці Крилова, правда трішки сучасніші», - пише Андрій Білан.