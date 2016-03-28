Луцька вулиця на столітніх фото
Сьогодні, 11:08
Показали, якою була вулиця Лесі Українки (тодішня Ягеллонська) майже 100 років тому.
Фото у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» опублікував Андрій Білан.
«На фото будинок, який чи не єдиний який зберігся з 1920 року. Сьогодні він перебуває в аварійному стані, що ще раз підтверджує той факт, що те що хоче вберегти держава, руйнується чи не в першу чергу», - зазначає лучанин.
У коментарях до допису він опублікував ще одну фотографію, тільки з іншого ракурсу.
«Трішки з іншого ракурсу, фото того ж будинку. Видно, що по нинішній вулиці Лесі Українки освітлення було з ліхтарів які підвішувались на дротові, нині такі лише є по вулиці Крилова, правда трішки сучасніші», - пише Андрій Білан.
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Фото у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» опублікував Андрій Білан.
«На фото будинок, який чи не єдиний який зберігся з 1920 року. Сьогодні він перебуває в аварійному стані, що ще раз підтверджує той факт, що те що хоче вберегти держава, руйнується чи не в першу чергу», - зазначає лучанин.
У коментарях до допису він опублікував ще одну фотографію, тільки з іншого ракурсу.
«Трішки з іншого ракурсу, фото того ж будинку. Видно, що по нинішній вулиці Лесі Українки освітлення було з ліхтарів які підвішувались на дротові, нині такі лише є по вулиці Крилова, правда трішки сучасніші», - пише Андрій Білан.
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