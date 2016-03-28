вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька вулиця на столітніх фото

Луцька вулиця на столітніх фото
Показали, якою була вулиця Лесі Українки (тодішня Ягеллонська) майже 100 років тому.

Фото у Facebook-спільноті «Луцьк то є Луцьк» опублікував Андрій Білан.

«На фото будинок, який чи не єдиний який зберігся з 1920 року. Сьогодні він перебуває в аварійному стані, що ще раз підтверджує той факт, що те що хоче вберегти держава, руйнується чи не в першу чергу», - зазначає лучанин.

У коментарях до допису він опублікував ще одну фотографію, тільки з іншого ракурсу.

«Трішки з іншого ракурсу, фото того ж будинку. Видно, що по нинішній вулиці Лесі Українки освітлення було з ліхтарів які підвішувались на дротові, нині такі лише є по вулиці Крилова, правда трішки сучасніші», - пише Андрій Білан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, Лесі Українки, вулиця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі через жалобу скасували усі концерти до Дня Незалежності
Сьогодні, 11:25
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 11:19
Луцька вулиця на столітніх фото
Сьогодні, 11:08
У Луцьку воїнам АТО вручили відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 10:58
На Волині горіла закинута будівля інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Луцький мер закликав обговорити новий проект вулиці Лесі Українки Луцький мер закликав обговорити новий проект вулиці Лесі Українки
28 березень, 2016, 17:38
У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю У Луцьку просять капітально відремонтувати вулицю
20 серпень, 10:17
Яким був центр Луцька 70 років тому Яким був центр Луцька 70 років тому
30 липень, 17:56
На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО
15 липень, 22:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи просять знести аварійний перехід
Сьогодні, 11:40
 0
У Світязі раптово помер чоловік
Сьогодні, 11:39
 0
У Володимирі через жалобу скасували усі концерти до Дня Незалежності
Сьогодні, 11:25
 0
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 11:19
 0
Луцька вулиця на столітніх фото
Сьогодні, 11:08
 0
Медіа
відео
1/8