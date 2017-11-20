На Волині водійка на іномарці протаранила дерево

На Волині Chevrolet злетіло у кювет та врізалося в дерево.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.На трасі Піща – пункт пропуску «Пулемець» автомобіль з’їхав у кювет.Виявилося, жителька селища Шацьк, 1951 року народження, керуючи автомобілем марки Chevrolet, не впоралася з керуванням авто та з'їхала в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.Внаслідок пригоди водійка отримала політравми та струс головного мозку, множинні забої м’яких тканин.Автомобіль отримав механічні ушкодження. На щастя, пасажирів в автомобілі не було.