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На Волині водійка на іномарці протаранила дерево

На Волині водійка на іномарці протаранила дерево
На Волині Chevrolet злетіло у кювет та врізалося в дерево.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

На трасі Піща – пункт пропуску «Пулемець» автомобіль з’їхав у кювет.

Виявилося, жителька селища Шацьк, 1951 року народження, керуючи автомобілем марки Chevrolet, не впоралася з керуванням авто та з'їхала в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

Внаслідок пригоди водійка отримала політравми та струс головного мозку, множинні забої м’яких тканин.

Автомобіль отримав механічні ушкодження. На щастя, пасажирів в автомобілі не було.

Фото ілюстративне

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Теги: дтп, Шацьк
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