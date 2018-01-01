У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



У вівторок, 21 серпня, близько 6 години ранку, патрульні в Ковелі прибули на місце автопригоди по вулиці Незалежності.



Тут водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.



При спілкуванні помітили в нього ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.



Це в 10 разів перевищує допустиму норму. Чоловік отримав 2 протоколи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі нетверезий водій в’їхав в електропоору.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У вівторок, 21 серпня, близько 6 години ранку, патрульні в Ковелі прибули на місце автопригоди по вулиці Незалежності.Тут водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.При спілкуванні помітили в нього ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.Це в 10 разів перевищує допустиму норму. Чоловік отримав 2 протоколи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію