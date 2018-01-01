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У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп

У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп
У Ковелі нетверезий водій в’їхав в електропоору.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

У вівторок, 21 серпня, близько 6 години ранку, патрульні в Ковелі прибули на місце автопригоди по вулиці Незалежності.

Тут водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

При спілкуванні помітили в нього ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.

Це в 10 разів перевищує допустиму норму. Чоловік отримав 2 протоколи.

У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп

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Теги: дтп, аварія, Ковель
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