У Ковелі п'яний «в дрова» водій на єврономерах влупився у стовп
Сьогодні, 12:39
У Ковелі нетверезий водій в’їхав в електропоору.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У вівторок, 21 серпня, близько 6 години ранку, патрульні в Ковелі прибули на місце автопригоди по вулиці Незалежності.
Тут водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
При спілкуванні помітили в нього ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.
Це в 10 разів перевищує допустиму норму. Чоловік отримав 2 протоколи.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
У вівторок, 21 серпня, близько 6 години ранку, патрульні в Ковелі прибули на місце автопригоди по вулиці Незалежності.
Тут водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.
При спілкуванні помітили в нього ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.
Це в 10 разів перевищує допустиму норму. Чоловік отримав 2 протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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