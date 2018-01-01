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На Волині – карантин через кукурудзяного шкідника

На Волині – карантин через кукурудзяного шкідника
Через масове поширення Західного кукурудзяного жука у дев’ятьох районах Волинської області запровадили карантинний режим.

Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Фахівці зазначають, що Західний кукурудзяний жук є дуже небезпечним карантинним організмом для кукурудзи і становить суттєву небезпеку сільському господарству України.

При проведенні обстежень в 2017-2018 роках спеціалісти управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області за допомогою феромонних пасток на посівах кукурудзи виявили карантинний організм – західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) на площі 405,94 га. Тож в 9 районах нашої області запровадили карантинний режим.

Наразі вживають заходів з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму західного кукурудзяного жука на території Волинської області.

Додають, що жуки, мігруючи у пошуках корму, надають перевагу кукурудзяним полям, які приваблюють їх кольором та запахом. Пошкоджують волоть, стовпчики жіночих суцвіть, листя, іноді обгризають молоді качани. При живленні на генеративних органах зменшується кількість зерен в качані, а в результаті цього знижується врожайність. Дорослі жуки найактивніші в сутінках і на світанку.

Розповсюдження яєць та личинок цього шкідника можливе з транспортом, залишками ґрунту, що прилипає до насіння, знаряддями праці. В пошуках корму дорослі особини перелітають на поля кукурудзи та інших культур у нові райони. Перенесенню жуків сприяє також вітер. Поширенням жука може слугувати завезення шкідників з об’єктами регулювання і транспортними засобами, які прибувають з країн, де розповсюджений шкідник, та природним його розселенням з вогнищ по всій території України.

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Теги: кукурудзяний жук, небезпека, Волинь, шкідник, карантин
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