На Волині – карантин через кукурудзяного шкідника

Через масове поширення Західного кукурудзяного жука у дев’ятьох районах Волинської області запровадили карантинний режим.Про це повідомляє головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.Фахівці зазначають, що Західний кукурудзяний жук є дуже небезпечним карантинним організмом для кукурудзи і становить суттєву небезпеку сільському господарству України.При проведенні обстежень в 2017-2018 роках спеціалісти управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області за допомогою феромонних пасток на посівах кукурудзи виявили карантинний організм – західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) на площі 405,94 га. Тож в 9 районах нашої області запровадили карантинний режим.Наразі вживають заходів з локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму західного кукурудзяного жука на території Волинської області.Додають, що жуки, мігруючи у пошуках корму, надають перевагу кукурудзяним полям, які приваблюють їх кольором та запахом. Пошкоджують волоть, стовпчики жіночих суцвіть, листя, іноді обгризають молоді качани. При живленні на генеративних органах зменшується кількість зерен в качані, а в результаті цього знижується врожайність. Дорослі жуки найактивніші в сутінках і на світанку.Розповсюдження яєць та личинок цього шкідника можливе з транспортом, залишками ґрунту, що прилипає до насіння, знаряддями праці. В пошуках корму дорослі особини перелітають на поля кукурудзи та інших культур у нові райони. Перенесенню жуків сприяє також вітер. Поширенням жука може слугувати завезення шкідників з об’єктами регулювання і транспортними засобами, які прибувають з країн, де розповсюджений шкідник, та природним його розселенням з вогнищ по всій території України.