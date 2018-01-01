Хто з відомих волинян «засвітився» на представленні прокурора Волині. ВІДЕО

Юрій Луценко. Головний прокурор України приїхав 21 серпня, щоб представити нового прокурора Волині Віктора Швидкого. До того ж, під час його візиту відкрили нове приміщення обласної прокуратури.



Про це йдеться у сюжеті "



Призначення відбувалося без присутності журналістів. Захід медійникам не анонсували.



Телевізійники ж відзняли, що разом з Юрієм Луценком головного прокурора Волині "призначали" колишній прокурор Волині, а тепер Київщини Максим Киричук, очільник управління Нацполіції Петро Шпига, керівник обласного управління СБУ Юрій Фелонюк, голова Волинської ОДА Олександр Савченко, а також голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха.





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