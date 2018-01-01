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У волинському лісництві знімали кліп. ВІДЕО

У волинському лісництві знімали кліп. ВІДЕО
У «волинській Швейцарії» – Воротнівському лісництві – знімали музичний кліп.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

«Дуже особлива співанка у дуже особливому місці», – йдеться на початку музичної відеороботи.

Працювала знімальна група разом із дитячим гуртом «НОТКИ» над новим відео у Воротнівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» – «Волинській Швейцарії».

«Саме ці краєвиди надихнули творчий колектив на створення нового кліпу», - йдеться у повідомленні лісівників.


Довідково:

«НОТКИ» – це команда дівчаток, які спільно працюють лише півтора року.

Цього року до них приєдналася команда хлопчиків, які ще більше прикрасили групу. Тож творчий колектив обіцяє порадувати ще багатьма гарними роботами.

За інформацією прес-служби ОУЛМГ

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Теги: відеоробота, гурт, волинська Швейцарія, Воротнів
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