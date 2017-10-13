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У День Незалежності ПриватБанк обслуговуватиме волинян у режимі 24/7*

У День Незалежності ПриватБанк обслуговуватиме волинян у режимі 24/7*
Із нагоди Дня Незалежності українці матимуть три вихідні поспіль. У ці дні ПриватБанк традиційно обслуговуватиме клієнтів у режимі нон-стоп.

Українці цього місяця відпочиватимуть три ді поспіль - із 24 до 26 серпня. Утім, як і зазвичай, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.

На Волині для зручності клієнтів працює майже 200 банкоматів та понад 300 терміналів ПриватБанку. Через них можна здійснити практично всі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо. У святкові дні до послуг клієнтів - цілодобові зони самообслуговування у відділеннях ПриватБанку.

Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.

24 та 26 серпня відділення ПриватБанку не працюватимуть. А в суботу, 25 серпня, працюватимуть лише відділення:

Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);

Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);

Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);

Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);

Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15).

Звертаємо увагу, що у четвер, 23 серпня, графік роботи всіх відділень банку буде скорочений на годину.

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Теги: Приватбанк, вихідні
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