У День Незалежності ПриватБанк обслуговуватиме волинян у режимі 24/7*
Сьогодні, 18:01
Із нагоди Дня Незалежності українці матимуть три вихідні поспіль. У ці дні ПриватБанк традиційно обслуговуватиме клієнтів у режимі нон-стоп.
Українці цього місяця відпочиватимуть три ді поспіль - із 24 до 26 серпня. Утім, як і зазвичай, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.
На Волині для зручності клієнтів працює майже 200 банкоматів та понад 300 терміналів ПриватБанку. Через них можна здійснити практично всі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо. У святкові дні до послуг клієнтів - цілодобові зони самообслуговування у відділеннях ПриватБанку.
Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.
24 та 26 серпня відділення ПриватБанку не працюватимуть. А в суботу, 25 серпня, працюватимуть лише відділення:
Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);
Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);
Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);
Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);
Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15).
Звертаємо увагу, що у четвер, 23 серпня, графік роботи всіх відділень банку буде скорочений на годину.
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Українці цього місяця відпочиватимуть три ді поспіль - із 24 до 26 серпня. Утім, як і зазвичай, ПриватБанк обслуговуватиме клієнтів в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.
На Волині для зручності клієнтів працює майже 200 банкоматів та понад 300 терміналів ПриватБанку. Через них можна здійснити практично всі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо. У святкові дні до послуг клієнтів - цілодобові зони самообслуговування у відділеннях ПриватБанку.
Корпоративні клієнти ПриватБанку цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через “Приват24 для бізнесу” та за допомогою персональних банкірів.
24 та 26 серпня відділення ПриватБанку не працюватимуть. А в суботу, 25 серпня, працюватимуть лише відділення:
Луцьке відділення № 3 (пр-т Волі, 6);
Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);
Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);
Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);
Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15).
Звертаємо увагу, що у четвер, 23 серпня, графік роботи всіх відділень банку буде скорочений на годину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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