Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ
Сьогодні, 13:26
Середній чек за опалення у волинській родині зросте на 1000-1500 гривень. У МВФ вимагають підняти ціну однієї тисячі кубометрів до 11 тисяч гривень. Нині таким тарифом послуговується великий бізнес.
Під тиском МВФ, Українці можуть вже цього опалювального сезону отримати «платіжки» за тепло розміром з їхню зарплатню. Якщо уряд відмовиться підвищувати ціну на газ – нас позбавлять нового траншу, яким могли б погасити борги попередніх урядів.
Для середньостатистичної родини Волині така вартість опалення – непідйомна. Тому люди просто не матимуть чим платити, це призведе до кризи неплатежів за комунальні послуги.
Соціально незахищеними стане більше населення, а це означає, що претендуватимуть на субсидію додатково півтора мільйона осіб.
Процес незворотній?
Загалом за останній рік Уряд України запропонував щонайменше 8 варіантів компромісу з МВФ. Адже Україна на межі дефолту без підтримки Міжнародного валютного фонду.
Чи допоможе економія?
В лонгріді видання «Новое Время» автор Сергій Фурса написав, що найрозумніший підхід – «жити за коштами». Автор наводить приклад Швейцарії. Там взимку температура в кімнатах – 17 градусів за Цельсієм. В Україні ж економити газ не звикли. Особливо це стосується отримувачів субсидій, пільгова підтримка для яких зростає пропорційно до тарифів.
Такий підхід до споживання впродовж років заганяв Україну в боргову яму.
Загальна картина українських боргів зараз більш втішна, аніж в 2015 році. Якщо ми почали 2017 року на рівні 80% (відношення боргу країни до ВВП), то в 2018-й увійшли на рівні 73%, а до літа – взагалі дісталися рівня в 66%. Така динаміка необхідна й надалі.
Пояснити ситуацію всередині Кабінету Міністрів взявся Геннадій Ткачук, народний депутат України:
«У 2019 р, аби розрахуватися з накопиченими за роки боргами, Україна має залучити $18 млрд. Зараз уряд вимушений звертатися за допомогою до МВФ, оскільки без цієї допомоги Україна не зможе погасити мільярдні борги, які були накопичені 2007-2014 роках (за 7 років - 45 млрд. доларів). Якщо держава не зможе знайти грошей на розрахунки з кредиторами, змушена буде оголосити дефолт.
Після оголошення дефолту з Україною і з українськими компаніями миттєво перестають співпрацювати партнери. Держава змушена буде скоротити соціальні програми.
Вихід один – програма МВФ. Але МВФ вимагає ринкової ціни на газ для населення. Ціну доведеться підвищувати, і головне питання – наскільки. Це має бути прийнятна ціна для пересічного українця, субсидування малозабезпечених користувачів з боку держави».
Кредитори прагнуть впевненості в Україні як в платоспроможному партнері. А без нового траншу від МВФ держава опиниться в стані кризи, загальний стан економіки можна буде порівняти з кризою 90-х. Наступний наслідок – тотальне безробіття, девальвація валюти.
Зупинка економічного зростання без досягнення компромісу з МВФ триватиме щонайменше на 10 років.
«Торгуватися з МВФ до останнього» закликає Уряд України політолог Микола Давидюк. Експерт чітко пояснює, що в України зараз є 1 мільярд доларів, коли необхідно 16.
«Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Союз українських підприємців, Незалежна асоціація банків України, а також інвестфонди Horizon Capital і Dragon Capital заявляють – неотримання траншу з МВФ означає дефолт. Дефолт – це девальвація, інфляція, скорочення робочих місць, втрата міжнародної підтримки. Причина проста- до кінця 2019 року Україна має погасити понад 6 млрд доларів боргів, а до 2020 – 18,5 млрд. Зараз на рахунках казначейства знаходиться трохи більше 1 млрд доларів. І вони будуть витрачені до початку листопада 2018 року.
Можливості замінити дешеві запозичення у МВФ немає - у приватних інвесторів під ОВДП високі відсотки. Не віддавати борги, накопичені країною за довгі роки безвідповідальної політики – не варіант. Дотриматись безумовно вимог МВФ і підвищити ціну на газ до 10-11 тис грн. за тисячу кубів – неприйнятно для населення, яке неспроможне буде оплачувати такі суми. Єдиний вихід – не зривати програму з МВФ, але торгуватись до останнього – до компромісної ціни, яка не підвищить суттєво тарифи для населення. І паралельно зменшувати залежність країни від імпортного газу», – пояснює Давидюк.
Співпраця України з МВФ наразі повністю залежить від дипломатичних здібностей Уряду. Адже необхідно зробити все, аби українці могли обігріти свої оселі і при цьому не зіштовхнутись із зубожінням. Тому робота над вирішенням ситуації покаже здібності керівництва держави.
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Під тиском МВФ, Українці можуть вже цього опалювального сезону отримати «платіжки» за тепло розміром з їхню зарплатню. Якщо уряд відмовиться підвищувати ціну на газ – нас позбавлять нового траншу, яким могли б погасити борги попередніх урядів.
Для середньостатистичної родини Волині така вартість опалення – непідйомна. Тому люди просто не матимуть чим платити, це призведе до кризи неплатежів за комунальні послуги.
Соціально незахищеними стане більше населення, а це означає, що претендуватимуть на субсидію додатково півтора мільйона осіб.
Процес незворотній?
Загалом за останній рік Уряд України запропонував щонайменше 8 варіантів компромісу з МВФ. Адже Україна на межі дефолту без підтримки Міжнародного валютного фонду.
Чи допоможе економія?
В лонгріді видання «Новое Время» автор Сергій Фурса написав, що найрозумніший підхід – «жити за коштами». Автор наводить приклад Швейцарії. Там взимку температура в кімнатах – 17 градусів за Цельсієм. В Україні ж економити газ не звикли. Особливо це стосується отримувачів субсидій, пільгова підтримка для яких зростає пропорційно до тарифів.
Такий підхід до споживання впродовж років заганяв Україну в боргову яму.
Загальна картина українських боргів зараз більш втішна, аніж в 2015 році. Якщо ми почали 2017 року на рівні 80% (відношення боргу країни до ВВП), то в 2018-й увійшли на рівні 73%, а до літа – взагалі дісталися рівня в 66%. Така динаміка необхідна й надалі.
Пояснити ситуацію всередині Кабінету Міністрів взявся Геннадій Ткачук, народний депутат України:
«У 2019 р, аби розрахуватися з накопиченими за роки боргами, Україна має залучити $18 млрд. Зараз уряд вимушений звертатися за допомогою до МВФ, оскільки без цієї допомоги Україна не зможе погасити мільярдні борги, які були накопичені 2007-2014 роках (за 7 років - 45 млрд. доларів). Якщо держава не зможе знайти грошей на розрахунки з кредиторами, змушена буде оголосити дефолт.
Після оголошення дефолту з Україною і з українськими компаніями миттєво перестають співпрацювати партнери. Держава змушена буде скоротити соціальні програми.
Вихід один – програма МВФ. Але МВФ вимагає ринкової ціни на газ для населення. Ціну доведеться підвищувати, і головне питання – наскільки. Це має бути прийнятна ціна для пересічного українця, субсидування малозабезпечених користувачів з боку держави».
Кредитори прагнуть впевненості в Україні як в платоспроможному партнері. А без нового траншу від МВФ держава опиниться в стані кризи, загальний стан економіки можна буде порівняти з кризою 90-х. Наступний наслідок – тотальне безробіття, девальвація валюти.
Зупинка економічного зростання без досягнення компромісу з МВФ триватиме щонайменше на 10 років.
«Торгуватися з МВФ до останнього» закликає Уряд України політолог Микола Давидюк. Експерт чітко пояснює, що в України зараз є 1 мільярд доларів, коли необхідно 16.
«Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Союз українських підприємців, Незалежна асоціація банків України, а також інвестфонди Horizon Capital і Dragon Capital заявляють – неотримання траншу з МВФ означає дефолт. Дефолт – це девальвація, інфляція, скорочення робочих місць, втрата міжнародної підтримки. Причина проста- до кінця 2019 року Україна має погасити понад 6 млрд доларів боргів, а до 2020 – 18,5 млрд. Зараз на рахунках казначейства знаходиться трохи більше 1 млрд доларів. І вони будуть витрачені до початку листопада 2018 року.
Можливості замінити дешеві запозичення у МВФ немає - у приватних інвесторів під ОВДП високі відсотки. Не віддавати борги, накопичені країною за довгі роки безвідповідальної політики – не варіант. Дотриматись безумовно вимог МВФ і підвищити ціну на газ до 10-11 тис грн. за тисячу кубів – неприйнятно для населення, яке неспроможне буде оплачувати такі суми. Єдиний вихід – не зривати програму з МВФ, але торгуватись до останнього – до компромісної ціни, яка не підвищить суттєво тарифи для населення. І паралельно зменшувати залежність країни від імпортного газу», – пояснює Давидюк.
Співпраця України з МВФ наразі повністю залежить від дипломатичних здібностей Уряду. Адже необхідно зробити все, аби українці могли обігріти свої оселі і при цьому не зіштовхнутись із зубожінням. Тому робота над вирішенням ситуації покаже здібності керівництва держави.
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Коментарі 2
Виходить, що суверенітет України заключається тільки в прапорі, гербі і гімні, тобто брязкальцях для наївної дитини... ну іще заливши сливу в кабаку горлати Слава Україні нап'яливши засцяний камуфляж і смердючі берци...
А чому МВФ не вимагає такої пенсії і з/плати як в ЄВРОПІ?
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