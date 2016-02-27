Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ

Середній чек за опалення у волинській родині зросте на 1000-1500 гривень. У МВФ вимагають підняти ціну однієї тисячі кубометрів до 11 тисяч гривень. Нині таким тарифом послуговується великий бізнес.Під тиском МВФ, Українці можуть вже цього опалювального сезону отримати «платіжки» за тепло розміром з їхню зарплатню. Якщо уряд відмовиться підвищувати ціну на газ – нас позбавлять нового траншу, яким могли б погасити борги попередніх урядів.Для середньостатистичної родини Волині така вартість опалення – непідйомна. Тому люди просто не матимуть чим платити, це призведе до кризи неплатежів за комунальні послуги.Соціально незахищеними стане більше населення, а це означає, що претендуватимуть на субсидію додатково півтора мільйона осіб.Загалом за останній рік Уряд України запропонував щонайменше 8 варіантів компромісу з МВФ. Адже Україна на межі дефолту без підтримки Міжнародного валютного фонду.В лонгріді видання «Новое Время» авторнаписав, що найрозумніший підхід – «жити за коштами». Автор наводить приклад Швейцарії. Там взимку температура в кімнатах – 17 градусів за Цельсієм. В Україні ж економити газ не звикли. Особливо це стосується отримувачів субсидій, пільгова підтримка для яких зростає пропорційно до тарифів.Такий підхід до споживання впродовж років заганяв Україну в боргову яму.Загальна картина українських боргів зараз більш втішна, аніж в 2015 році. Якщо ми почали 2017 року на рівні 80% (відношення боргу країни до ВВП), то в 2018-й увійшли на рівні 73%, а до літа – взагалі дісталися рівня в 66%. Така динаміка необхідна й надалі.Пояснити ситуацію всередині Кабінету Міністрів взявся, народний депутат України:«У 2019 р, аби розрахуватися з накопиченими за роки боргами, Україна має залучити $18 млрд. Зараз уряд вимушений звертатися за допомогою до МВФ, оскільки без цієї допомоги Україна не зможе погасити мільярдні борги, які були накопичені 2007-2014 роках (за 7 років - 45 млрд. доларів). Якщо держава не зможе знайти грошей на розрахунки з кредиторами, змушена буде оголосити дефолт.Після оголошення дефолту з Україною і з українськими компаніями миттєво перестають співпрацювати партнери. Держава змушена буде скоротити соціальні програми.Вихід один – програма МВФ. Але МВФ вимагає ринкової ціни на газ для населення. Ціну доведеться підвищувати, і головне питання – наскільки. Це має бути прийнятна ціна для пересічного українця, субсидування малозабезпечених користувачів з боку держави».Кредитори прагнуть впевненості в Україні як в платоспроможному партнері. А без нового траншу від МВФ держава опиниться в стані кризи, загальний стан економіки можна буде порівняти з кризою 90-х. Наступний наслідок – тотальне безробіття, девальвація валюти.Зупинка економічного зростання без досягнення компромісу з МВФ триватиме щонайменше на 10 років.«Торгуватися з МВФ до останнього» закликає Уряд України політолог. Експерт чітко пояснює, що в України зараз є 1 мільярд доларів, коли необхідно 16.«Американська торгова палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Союз українських підприємців, Незалежна асоціація банків України, а також інвестфонди Horizon Capital і Dragon Capital заявляють – неотримання траншу з МВФ означає дефолт. Дефолт – це девальвація, інфляція, скорочення робочих місць, втрата міжнародної підтримки. Причина проста- до кінця 2019 року Україна має погасити понад 6 млрд доларів боргів, а до 2020 – 18,5 млрд. Зараз на рахунках казначейства знаходиться трохи більше 1 млрд доларів. І вони будуть витрачені до початку листопада 2018 року.Можливості замінити дешеві запозичення у МВФ немає - у приватних інвесторів під ОВДП високі відсотки. Не віддавати борги, накопичені країною за довгі роки безвідповідальної політики – не варіант. Дотриматись безумовно вимог МВФ і підвищити ціну на газ до 10-11 тис грн. за тисячу кубів – неприйнятно для населення, яке неспроможне буде оплачувати такі суми. Єдиний вихід – не зривати програму з МВФ, але торгуватись до останнього – до компромісної ціни, яка не підвищить суттєво тарифи для населення. І паралельно зменшувати залежність країни від імпортного газу», – пояснює Давидюк.Співпраця України з МВФ наразі повністю залежить від дипломатичних здібностей Уряду. Адже необхідно зробити все, аби українці могли обігріти свої оселі і при цьому не зіштовхнутись із зубожінням. Тому робота над вирішенням ситуації покаже здібності керівництва держави.