Луцька художниця показала свої «Знаки часу». ФОТО

23 серпня в арт-галереї “Луцьк” відкрилася персональна виставка робіт члена Національної спілки художників України«Знаки часу».Експозиція складається з робіт сакральної тематики, в яких вирішення художніх і естетичних завдань поєднується з пошуком відповідей на сокровенні питання життя і його плину в часі, - повідомили у луцькій мерії.Оглянути унікальні твори відомої художниці прийшли чимало гостей.Серед них - директор департаменту культури міської ради, консул з питань культури Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, мистецтвознавці, учнівська та студентська молодь, шанувальники творчості художниці.На виставці представлені 15 унікальних робіт, на яких переважає християнська тематика та сакральні знаки.“Символічно, що саме сьогодні, у День Державного Прапора, ми відкриваємо виставку відомої художниці, волонтера, громадської діячки і просто хорошої людини - Тетяни Мялковської. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом та сонцем. Любові вам, добра та натхнення, аби ви й надалі радували нас своєю творчістю”,- зазначила у вітальному слові директор департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів під час урочистого відкриття заходу.Про особливості мистецького проекту “Знаки часу” та історію його створення розповіла автор виставки Тетяна Мялковська. За її словами, проект розпочався під час VIII Міжнародного іконописного пленеру, організованого за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Розпочаті експерименти зі старими дошками та кородованим металом знайшли продовження у роботах, які сьогодні представлені в експозиції.