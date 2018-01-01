У центрі Луцька показують святковий парад до Дня Незалежності. ФОТО

На Театральному майдані Луцька розпочали трансляцію святкового параду у Києві.Стартував показ у п'ятницю, 24 серпня, о 10:00.На центральній площі Луцька поки не велелюдно. Подивитися парад прийшли переважно люди старшого віку. Присутнє на перегляді й духовенство.У День Незалежності на Хрещатику відбудеться проходження механізованої колони, в якій візьмуть участь 250 одиниць військової техніки. У складі колони буде як техніка, що вже є на озброєнні ЗСУ, так і зразки, які лише проходять випробування.У рамках святкового параду виступить Президент України Петро Порошенко.