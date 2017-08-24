Луцьк у вишиванках. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:38
24-го серпня Україна відзначає 27 річницю незалежності. Луцьк теж долучився до святкувань.
Зранку десятки лучан проїхалися містом на велосипедах в ошатних вишиванках, а на Театральному майдані транслювали парад на Хрещатику. Не забули й про пам'ять усіх тих, хто поліг виборюючи незалежність держави.
Мешканці та гості міста одягнули на святкування вишиті сорочки, сукні та футболки. Надали перевагу волиняни вишиванкам із натуральних тканин та світлих кольорів.
До того ж, прийшли привітати країну з Днем Незалежності у національному вбранні цілими родинами.
Інформаційне агентстсво ВолиньPost підготувало добірку світлин "вишиваного" Луцька.
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Зранку десятки лучан проїхалися містом на велосипедах в ошатних вишиванках, а на Театральному майдані транслювали парад на Хрещатику. Не забули й про пам'ять усіх тих, хто поліг виборюючи незалежність держави.
Мешканці та гості міста одягнули на святкування вишиті сорочки, сукні та футболки. Надали перевагу волиняни вишиванкам із натуральних тканин та світлих кольорів.
До того ж, прийшли привітати країну з Днем Незалежності у національному вбранні цілими родинами.
Інформаційне агентстсво ВолиньPost підготувало добірку світлин "вишиваного" Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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