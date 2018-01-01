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Погода у Луцьку на 27 серпня

Погода у Луцьку на 27 серпня
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.

У понеділок, 27 серпня, жощ із грозою, який йтиме вночі, вранці зміниться на сильний дощ.

У другій половині дня він послабшає і до вечора закінчиться.

Температура повітря сягне позначки +20°, а уночі +15°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять пророка Міхея. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо Міхей з бурею - до непогожого вересня. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні - то зима пізніше прийде.

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Теги: погода, прогноз
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