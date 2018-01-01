Погода у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 18:29
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою.
У понеділок, 27 серпня, жощ із грозою, який йтиме вночі, вранці зміниться на сильний дощ.
У другій половині дня він послабшає і до вечора закінчиться.
Температура повітря сягне позначки +20°, а уночі +15°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять пророка Міхея. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо Міхей з бурею - до непогожого вересня. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні - то зима пізніше прийде.
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У понеділок, 27 серпня, жощ із грозою, який йтиме вночі, вранці зміниться на сильний дощ.
У другій половині дня він послабшає і до вечора закінчиться.
Температура повітря сягне позначки +20°, а уночі +15°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять пророка Міхея. Наші пращури помітили, якщо у цей день тихий вітер, то осінь буде ясною. А ось якщо Міхей з бурею - до непогожого вересня. У минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні - то зима пізніше прийде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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