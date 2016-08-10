У Рівному таксист обстріляв пасажирів: є постраждалі





Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області. Читайте також, - пише



Згідно з інформацією, напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами.



Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину.



"За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють в поліції.



За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному між водієм таксі і пасажирами сталася бійка, що закінчилась стріляниною.Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області. Читайте також, - пише Уніан Згідно з інформацією, напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами.Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину."За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють в поліції.За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

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