вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному таксист обстріляв пасажирів: є постраждалі

У Рівному таксист обстріляв пасажирів: є постраждалі
У Рівному між водієм таксі і пасажирами сталася бійка, що закінчилась стріляниною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції області. Читайте також, - пише Уніан.

Згідно з інформацією, напередодні ввечері на вул. Данила Галицького стався конфлікт між водієм таксі та двома пасажирами.

Словесна перепалка переросла в бійку, а після - в стрілянину.

"За попередньою інформацією, під час сутички 48-річний таксист схопив з автомобіля спецпристрій для відстрілу гумовими кулями та зробив попереджувальний постріл вгору, після чого пролунало ще два постріли. В результаті цього одного з пасажирів з пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні. Загрози його життю немає", - повідомляють в поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До речі, дозвіл на пристрій для відстрілу у таксиста в наявності. Всі обставини інциденту з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, стрілянина, зброя, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Усміхнені та у вишиванках: лучани розпочали святкування Дня Незалежності велопробігом. ФОТО
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Євгеній Шелігацький Євгеній
Шелігацький вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Останній літній тиждень в Україні буде прохолоднішим
Сьогодні, 17:12
На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника
Сьогодні, 16:56
У Рівному таксист обстріляв пасажирів: є постраждалі
Сьогодні, 16:46
Луцький зоопарк відзначили владці
Сьогодні, 16:30
«Вже місяць, як не відчуваю твого запаху», — мама покійного Роми Гальчика
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Чоловік, який вчора пограбував аптеку в Рівному, помер у лікарні Чоловік, який вчора пограбував аптеку в Рівному, помер у лікарні
10 серпень, 2016, 15:18
У Рівному чоловік, який назвався депутатом, стріляв у поліцейських У Рівному чоловік, який назвався депутатом, стріляв у поліцейських
09 липень, 2016, 03:13
У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному У поліції розповіли подробиці вбивства чоловіка в Рівному
17 липень, 17:05
У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО У центрі Луцька діти «стріляли» зі зброї та кермували поліцейськими авто. ФОТО
04 липень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
На Волині зловили групу мисливців-нелегалів
Сьогодні, 18:00
 0
Школярі Камінь-Каширського району відгуляють перший дзвінок 3 вересня
Сьогодні, 17:50
 0
Останній літній тиждень в Україні буде прохолоднішим
Сьогодні, 17:12
 0
На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8