На Волині зловили групу мисливців-нелегалів
Сьогодні, 18:00
У волинському лісі четверо жителів села Кукли незаконно полювали.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Працівники єгерської служби державного підприємства “Маневицьке лісове господарство” затримали в урочищі Дубинка (Куклинське лісництво Поліського лісгоспу) 4 жителів села Кукли, які незаконно проводили полювання в лісі.
У лісопорушників вилучили 2 незареєстровані мисливські рушниці.
За цим фактом триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Працівники єгерської служби державного підприємства “Маневицьке лісове господарство” затримали в урочищі Дубинка (Куклинське лісництво Поліського лісгоспу) 4 жителів села Кукли, які незаконно проводили полювання в лісі.
У лісопорушників вилучили 2 незареєстровані мисливські рушниці.
За цим фактом триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
"СПАС" вітає з Днем Незалежності України!
Останні новини
У Луцьку затримали двох чоловіків з «травичкою». ФОТО
Сьогодні, 18:18
На Волині зловили групу мисливців-нелегалів
Сьогодні, 18:00
Останній літній тиждень в Україні буде прохолоднішим
Сьогодні, 17:12
На одеському курорті виловили тіло зниклого відпочивальника
Сьогодні, 16:56