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На Волині зловили групу мисливців-нелегалів

На Волині зловили групу мисливців-нелегалів
У волинському лісі четверо жителів села Кукли незаконно полювали.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

Працівники єгерської служби державного підприємства “Маневицьке лісове господарство” затримали в урочищі Дубинка (Куклинське лісництво Поліського лісгоспу) 4 жителів села Кукли, які незаконно проводили полювання в лісі.

У лісопорушників вилучили 2 незареєстровані мисливські рушниці.

За цим фактом триває перевірка.

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Теги: мисливці, ліс
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