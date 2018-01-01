На Волині зловили групу мисливців-нелегалів





Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.



Працівники єгерської служби державного підприємства “Маневицьке лісове господарство” затримали в урочищі Дубинка (Куклинське лісництво Поліського лісгоспу) 4 жителів села Кукли, які незаконно проводили полювання в лісі.



У лісопорушників вилучили 2 незареєстровані мисливські рушниці.



За цим фактом триває перевірка.

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