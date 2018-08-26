Синоптики розповіли, якою буде погода у вересні





Зокрема, у вересні не очікується різких перепадів температур вдень і вночі, пишуть



За прогнозами синоптиків, середньодобова температура буде на рівні +17 градусів: вдень – близько 23 градусів тепла, вночі приблизно 12 градусів вище нуля.



Тобто, протягом більшої частини місяця все ще буде тепло, як влітку. Тільки під кінець вересня почнуться дощі.



"Зміна клімату, яку ми зараз переживаємо, буде позначатися в будь-який час року. Через будь-які перепади температур – від тепла до холоду і навпаки – обов’язково будуть утворюватися штормові явища. Особливо це характерно для південного регіону. Треба бути готовим до цього, адже така кліматична дійсність буде зберігатися і в наступні роки", – розповіла завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.



Водночас народний синоптик Леонід Горбаль стверджує, що перші осінні дощі можуть піти вже 10 вересня, а 15 числа почнеться так зване перше бабине літо, яке триватиме до 25 вересня.



Інший народний синоптик, Володимир Деркач, передбачає, що початок вересня буде мінливим.



За його словами, очікуються невеликі опади і коливання температур, лише під кінець першої декади злегка потеплішає. Друга декада розпочнеться з теплої для вересня погоди, але в кінці прийде похолодання з опадами, хоча і не дуже сильними. А під час третьої десятиденки буде відносно прохолодно, з дощами, але не дуже інтенсивними.



Жовтень, за прогнозами Горбаля, буде досить теплим:



– Початок місяця буде ясним і теплим, але вже 3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8 градусів. Відразу після цього – друге бабине літо з денною температурою до +20 градусів і вище. Воно триватиме тиждень. Друга декада розпочнеться зниженням температури до +12 градусів вдень і +5 вночі. Але свято Покрова (14 жовтня) буде сухим. У другій половині місяця очікується похолодання і короткі нічні заморозки.



Деркач із ним не погоджується і прогнозує, що жовтень почнеться з прохолоди і опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця першої декади погода покращиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Більш того, на початку третьої декади від обіцяє похолодання, після якого потеплішає і прийде бабине літо.



Листопад, за спостереженнями Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7 – легкий мороз. Потім, до 14 листопада, буде ясно, сухо і тепло, а 15-17 пройдуть дощі. Але вже з 18 числа і до кінця місяця можливі невеликі морози, які поступово будуть посилюватися. Справжня зима може початися 27 числа – в цей день очікується рясний сніг.



Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада будуть погожі дні, а під кінець місяця – різке похолодання.



Нагадаємо, нещодавно у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики кажуть, що загалом осінь 2018 року буде без особливих сюрпризів.Зокрема, у вересні не очікується різких перепадів температур вдень і вночі, пишуть Факти За прогнозами синоптиків, середньодобова температура буде на рівні +17 градусів: вдень – близько 23 градусів тепла, вночі приблизно 12 градусів вище нуля.Тобто, протягом більшої частини місяця все ще буде тепло, як влітку. Тільки під кінець вересня почнуться дощі."Зміна клімату, яку ми зараз переживаємо, буде позначатися в будь-який час року. Через будь-які перепади температур – від тепла до холоду і навпаки – обов’язково будуть утворюватися штормові явища. Особливо це характерно для південного регіону. Треба бути готовим до цього, адже така кліматична дійсність буде зберігатися і в наступні роки", – розповіла завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інститутуВодночас народний синоптикстверджує, що перші осінні дощі можуть піти вже 10 вересня, а 15 числа почнеться так зване перше бабине літо, яке триватиме до 25 вересня.Інший народний синоптик, Володимир Деркач, передбачає, що початок вересня буде мінливим.За його словами, очікуються невеликі опади і коливання температур, лише під кінець першої декади злегка потеплішає. Друга декада розпочнеться з теплої для вересня погоди, але в кінці прийде похолодання з опадами, хоча і не дуже сильними. А під час третьої десятиденки буде відносно прохолодно, з дощами, але не дуже інтенсивними.Жовтень, за прогнозами Горбаля, буде досить теплим:– Початок місяця буде ясним і теплим, але вже 3-4 числа осінь нагадає про себе сильними бурями з дощами і зниженням температури до +8 градусів. Відразу після цього – друге бабине літо з денною температурою до +20 градусів і вище. Воно триватиме тиждень. Друга декада розпочнеться зниженням температури до +12 градусів вдень і +5 вночі. Але свято Покрова (14 жовтня) буде сухим. У другій половині місяця очікується похолодання і короткі нічні заморозки.Деркач із ним не погоджується і прогнозує, що жовтень почнеться з прохолоди і опадів, хоча не дуже сильних, але до кінця першої декади погода покращиться, і на завершення цього періоду буде комфортною. Більш того, на початку третьої декади від обіцяє похолодання, після якого потеплішає і прийде бабине літо.Листопад, за спостереженнями Горбаля, почнеться сирою погодою, 1-3 числа буде дощ, а 4-7 – легкий мороз. Потім, до 14 листопада, буде ясно, сухо і тепло, а 15-17 пройдуть дощі. Але вже з 18 числа і до кінця місяця можливі невеликі морози, які поступово будуть посилюватися. Справжня зима може початися 27 числа – в цей день очікується рясний сніг.Деркач прогнозує, що на початку першої декади листопада будуть погожі дні, а під кінець місяця – різке похолодання.Нагадаємо, нещодавно у Києві пройшла сильна злива, яка знову перетворив вулиці на річки.

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