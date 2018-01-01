У котельні «Ковельтепла» виявили тіло чоловіка





Тіло виявили 19 серпня, – про це пише



У клопотанні старшого слідчого поліції Дмитра Мартинюка до суду вказується, що труп виявили без ознак насильницької смерті, однак поліція відкрила кримінальне провадження № 12018030110001848 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.



Ухвалою слідчої судді Ковельського міськрайонного суду Ірини Логвинюк від 20 серпня задоволили клопотання про призначення судово-медичної експертизи.



Головне фото – ілюстративне.

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