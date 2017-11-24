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У Світязі вночі «обчистили» відпочивальників

У Світязі вночі «обчистили» відпочивальників
За ніч на Світязі сталася крадіжка та грабіж.

Учора вночі в селі Світязь невідомий відкрито викрав з пасажирського сидіння автомобіля сумочку з мобільним телефоном та планшетом, що належать 28-річній мешканці Володимир-Волинського району, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Цієї ж ночі з кімнати на базі відпочинку зловмисник таємно викрав мобільний телефон 29-річної жительки Рівненської області.

Правопорушник завдав потерпілим збитку на загальну суму понад 22 тис. грн. Поліцейські оперативно спіймали зловмисника, ним виявився 39-річний житель Миколаївської області.

Викрадене ним поліція вилучила.

За фактом грабежу та крадіжки слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У Світязі вночі «обчистили» відпочивальників
У Світязі вночі «обчистили» відпочивальників

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Теги: крадіжка, грабіж
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