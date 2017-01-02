У Польщі на смерть збили українця. ФОТО





Про це повідомляє



Зазначають, що пішохід спустився з тротуару прямо під колеса зустрічного автомобіля.



Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.



ДТП сталася в неділю, після 20:00.



«31-річний житель Янова Любельського їхав по лівій смузі до центру. Раптом, на правому боці дороги, пішохід, який ходив по тротуару, вийшов на дорогу, - розповів офіцер Каміл Карбаничек з провінційного штабу поліції у Любліні.



Зазначають, що 31-річний водій був тверезим.



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