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У Польщі на смерть збили українця. ФОТО

У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
У Любліні поляк на смерть збив 32-річного українця.

Про це повідомляє Lublin.eska.pl.

Зазначають, що пішохід спустився з тротуару прямо під колеса зустрічного автомобіля.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці.

ДТП сталася в неділю, після 20:00.

«31-річний житель Янова Любельського їхав по лівій смузі до центру. Раптом, на правому боці дороги, пішохід, який ходив по тротуару, вийшов на дорогу, - розповів офіцер Каміл Карбаничек з провінційного штабу поліції у Любліні.

Зазначають, що 31-річний водій був тверезим.
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО
У Польщі на смерть збили українця. ФОТО

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Теги: аварія, Польща, Люблін, українець, ДТП
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