У Луцьку віконний шахрай «кинув» на гроші 43 людей

У Луцьку шахрай укладав договори про купівлю-продаж металопластикових вікон і «кидав» людей на гроші.Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.Так, у червні поточного року прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду для розгляду обвинувальний акт про обвинувачення особи, що укладала договори про купівлю-продаж металопластикових вікон та заздалегідь не мала наміру їх виконувати.Чоловік заволодів майном 43 людей шляхом обману.