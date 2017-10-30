У Луцьку віконний шахрай «кинув» на гроші 43 людей
Сьогодні, 13:47
У Луцьку шахрай укладав договори про купівлю-продаж металопластикових вікон і «кидав» людей на гроші.
Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.
Так, у червні поточного року прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду для розгляду обвинувальний акт про обвинувачення особи, що укладала договори про купівлю-продаж металопластикових вікон та заздалегідь не мала наміру їх виконувати.
Чоловік заволодів майном 43 людей шляхом обману.
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Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.
Так, у червні поточного року прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду для розгляду обвинувальний акт про обвинувачення особи, що укладала договори про купівлю-продаж металопластикових вікон та заздалегідь не мала наміру їх виконувати.
Чоловік заволодів майном 43 людей шляхом обману.
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