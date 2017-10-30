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У Луцьку віконний шахрай «кинув» на гроші 43 людей

У Луцьку віконний шахрай «кинув» на гроші 43 людей
У Луцьку шахрай укладав договори про купівлю-продаж металопластикових вікон і «кидав» людей на гроші.

Про це йдеться в інформації про результати діяльності місцевої прокуратури на території міста Луцька за І півріччя 2018 року.

Так, у червні поточного року прокуратура скерувала до Луцького міськрайонного суду для розгляду обвинувальний акт про обвинувачення особи, що укладала договори про купівлю-продаж металопластикових вікон та заздалегідь не мала наміру їх виконувати.

Чоловік заволодів майном 43 людей шляхом обману.

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Теги: шахрайство, Луцьк
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