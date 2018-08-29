У Луцьку перекриють вулицю Ковельську

У Луцьку через ремонт перекриють рух вулицею Ковельською.Про це повідомили у луцькій мерії.Так, вулицею не можна буде проїхати з 6:00 у середу, 29 серпня.Відповідно до розпорядження міського голови “Про часткове перекриття руху транспорту вулицею Ковельською”, у зв’язку із виконанням капітального ремонту мосту через річку Стир завтра, 29.08.2018 року, о 6.00 буде частково перекрито рух транспорту вулицею Ковельською на ділянці від вул. Набережної до вул. Шевченка.Перекриття вулиці здійснюватиметься почергово, по одній половині мосту, та триватиме до закінчення ремонтних робіт.Відділ інформаційної роботи міської ради