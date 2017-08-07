вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині заклали «капсулу часу»

У селі на Волині заклали «капсулу часу»
У селі Оконськ, що у Маневицькому районі, встановили пам'ятний знак до ювілею 300-ліття храму Успіння Пресвятої Богородиці.Також заклали капсулу часу, де гості та мешканці населеного пункту мали змогу написати побажання нащадкам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Галина Громик, - пише Район.Маневичі.

Зазначається, що храм був відкритий і в радянський період. 48 років після Сукманського правив у ньому отець Григорій Кирильчук. Завдячуючи його авторитету найдавнішу церкву в районі не осмілилися закрити, мало того, саме ця невелика церква на тривалий час стала прихистком для ікон, старовинних церковних книг, документів, начиння та інших цінностей, які належали храмам, що опинилися у 1960-х під замками.
У селі на Волині заклали «капсулу часу»
У селі на Волині заклали «капсулу часу»
У селі на Волині заклали «капсулу часу»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Оконськ, пам'ятний знак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили подробиці отруєння людей у луцькому кафе
Облспоживспілка пропонує Луцькраді варіант, де взяти гроші на центр для атовців
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
Сьогодні, 20:34
Волиняни-паралімпійці здобули медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:04
У селі на Волині заклали «капсулу часу»
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом
Сьогодні, 18:39
Схожі новини
На Волині встановили пам’ятний знак загиблому Герою. ФОТО На Волині встановили пам’ятний знак загиблому Герою. ФОТО
10 липень, 14:57
На Волині в знаменитому джерелі - дохла форель На Волині в знаменитому джерелі - дохла форель
07 серпень, 2017, 14:03
У Луцьку з'явився камінь, який позначає колишню межу міста. ФОТО У Луцьку з'явився камінь, який позначає колишню межу міста. ФОТО
10 вересень, 2016, 14:21
У Луцьку буде пам’ятник загиблим бійцям «Світязя» У Луцьку буде пам’ятник загиблим бійцям «Світязя»
23 грудень, 2015, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
Сьогодні, 20:34
 0
Волиняни-паралімпійці здобули медалі на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 20:04
 0
У селі на Волині заклали «капсулу часу»
Сьогодні, 19:28
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку 13-річна дитина потрапила у лікарню через ігри з пістолетом
Сьогодні, 18:39
 0
Медіа
відео
1/8