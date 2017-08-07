У селі на Волині заклали «капсулу часу»
Сьогодні, 19:28
У селі Оконськ, що у Маневицькому районі, встановили пам'ятний знак до ювілею 300-ліття храму Успіння Пресвятої Богородиці.Також заклали капсулу часу, де гості та мешканці населеного пункту мали змогу написати побажання нащадкам.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Галина Громик, - пише Район.Маневичі.
Зазначається, що храм був відкритий і в радянський період. 48 років після Сукманського правив у ньому отець Григорій Кирильчук. Завдячуючи його авторитету найдавнішу церкву в районі не осмілилися закрити, мало того, саме ця невелика церква на тривалий час стала прихистком для ікон, старовинних церковних книг, документів, начиння та інших цінностей, які належали храмам, що опинилися у 1960-х під замками.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Галина Громик, - пише Район.Маневичі.
Зазначається, що храм був відкритий і в радянський період. 48 років після Сукманського правив у ньому отець Григорій Кирильчук. Завдячуючи його авторитету найдавнішу церкву в районі не осмілилися закрити, мало того, саме ця невелика церква на тривалий час стала прихистком для ікон, старовинних церковних книг, документів, начиння та інших цінностей, які належали храмам, що опинилися у 1960-х під замками.
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