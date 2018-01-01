Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

Магазин с.Галинівка: вул.Львівська, Центральна, Хмелева

2.09:00 – 17:00

с.Черників

3.09:00 – 17:00

с.Поничів: вул.Шевченка



Горохівський район



1.с.Горішнє

ПСП Еліта Тік, свинарник с. Голятин,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,

Берестечківське СТ магазин,

Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,

ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісова

с.Голятин вул.Придорожна



Іваничівський район



1. 10:00-14:00

с.Переславичі вул.Незалежності 54-66

2.13:00-17:00

с.Завидів вул.Підгайна1-33

3.10:00-17:00

с.Тишковичі, Будятичі вул.І.Франка(Жовтнева)



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 16:30

Лісництво, Церква, Скважина, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ ПНівне (магазин, пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф., ПП Давидюк С.І., ПП Куницький А.І., Школа, Дитсадок. с.Нові Червища

2.09:30 – 17:00 ПП Коник Р.І. м.Камінь - Каширський, вул.. Торгова, пров. Травня, пров. Низький.



Локачинський район



1.9:00-17:00

смт.Локачі, вул.Шевченка частково.



місто Луцьк



1.09:00-13:00

вул. Заньковецької, 1-69, 2-68

вул. Щедріна, 38-104

вул. Вахтангова, 7-27



Луцький район



1. 09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе

2. с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин

3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,

смт.Торчин вул.Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-200

4.

ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича база

ПАТ «Укртрансгаз» - газова станція

5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00 Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада с.Шацьк, Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій ОлександровичВідділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк

2. ПЛ 04кВ КТП 255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій" ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович сСвітязь вул.Жовтнева

3. ПЛ 04кВ КТП 259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с. Світязь вул.Миру, Вересова

4. ПЛ 04кВ КТП-91 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул Укр армії, Прикордоників, Л Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково



Любешівський район



1.10:00 – 13:00

с.Залізниця (частково)

2.. 14:00 – 17:00

с.Залізиця, вул.Молодіжна



Маневицький район



1.(10:00-18:00) Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична

2. ПЛ-10 кВ Л 29-05 від ЗТП-103 до ЗТП-209 (09:00-18:00) смт. Колки: ТзОВ"Маневицький райагропостач", виробнича база, Колківське вище професійне училище, школа, музична школа, ФОП Ковальська Н.А., Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна магазин, Колківське споживче товариство магазин, дитячий садок № 2, аптека, пожежне депо, Колківська селищна рада, Колківське споживче товариство: склад, контора, універмаг, гастроном "Маркет", цех, магазин № 3, ФОП Кальковець Володимир Григорович магазин, ФОП Рейкін Олег Борисович бар, церква, ФОП Рейкін Олег Борисович, ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович магазин ПАТ "Укртелеком" Волинська філія АТС

с. Мар’янівка: Колківське споживче товариство магазин, ФАП,

с. Старосілля: ФОП Снитюк В.О. магазин, клуб, ФОП Мокійчук В.М. ларьок, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, ФАП, СВК "Мрія" контора, школа, смт. Колки: вул. Л. Українки 14-24; вул. Полуботка 54-80, вул. Л. Українки 1-12, вул. Грушевського 1-4; вул. Я. Мудрого 12, Кравчука, вул. Шкільна, 10, вул. Полуботка 1-32, вул. Волі 10-25; вул. Столярна 20-26, вул. Центральна, 1-43, Набережна.

с. Старосілля: вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул. Радянська, Набережна, Свердлова

с. Марянівка: вул. Л. Українки



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Селищна рада смт.Благодатне

вул.В.Стуса, 2-16

вул.Східна, 7-23, 10-28

вул.Ватутіна

вул.Макаренко

вул.Пархоменка, 18-24

вул.Мічуріна, 1-7,2-4, 19

2. ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-52 09:00-17:00 Кафе «Марічка», магазин «Шахтар» смт.Благодатне

вул.Шахтарська, 4

вул.Миру, 10

вул.Л.Українки, 13, 15, 4-8

вул.Східна, 1-5, 2-8

вул.Пархоменка, 33-41

3. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-6 ТП-2 09:00-17:00 Аптека «Подорожник», «Ощадбанк», «Луцьксантехмонтаж», магазини: «Практик», «Явір», «Насінячко», «автозапчастини», «Перлина плюс», «Стиль», «Надія»; ПП Сан-моторс, ЖКП №1, школа мистецтв, кафе «Базилік», ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія, стоматолог, аптека «Рута», адвокат, «Приватбанк», Біокурс, нотаріус, Курляндія, реал естет, гідрогаз м.Нововолинськ

вул.Кобзаря, 55-63, 64-80

вул.Східна, 55-80

вул.Автобусна, 14-24

вул.Шахтарська, 2-4

вул.Петрова

вул.Св.Володимира, 32-38

вул.Миру, 1-7

вул.Дорогиничівська

вул.Нововолинська, 11

б-р Шевченка, 27-35

пров.Північний

пров.Комунальний

пров.Новий



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.

2.9:00-17:00

с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова

3.9:00-17:00

с.Малинівка, вул. Центральна

4.9:00-17:00

с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю)

5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна



Турійський район



1. 09:00-16:30

с.Кличковичі

2.09:00-16:30 с.Кустичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 29 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00Магазин с.Галинівка: вул.Львівська, Центральна, Хмелева2.09:00 – 17:00с.Черників3.09:00 – 17:00с.Поничів: вул.Шевченка1.с.ГорішнєПСП Еліта Тік, свинарник с. Голятин,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Горішне,Берестечківське СТ магазин,Церква с.Голятин Свято-Покровська церква,ФОП Грицай О.В. магазин с.Голятин вул.Лісовас.Голятин вул.Придорожна1. 10:00-14:00с.Переславичі вул.Незалежності 54-662.13:00-17:00с.Завидів вул.Підгайна1-333.10:00-17:00с.Тишковичі, Будятичі вул.І.Франка(Жовтнева)1. 10:00 – 16:30Лісництво, Церква, Скважина, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ССТ ПНівне (магазин, пекарня), ПП Цьопич Ю.А., ПП Невар С.П., Сільська рада, Будинок культури, ПП Савонік М.Т., ПП Цьопич Л.М., ПП Цьопич С.В., ПП Матюк В.Ф., ПП Давидюк С.І., ПП Куницький А.І., Школа, Дитсадок. с.Нові Червища2.09:30 – 17:00 ПП Коник Р.І. м.Камінь - Каширський, вул.. Торгова, пров. Травня, пров. Низький.1.9:00-17:00смт.Локачі, вул.Шевченка частково.1.09:00-13:00вул. Заньковецької, 1-69, 2-68вул. Щедріна, 38-104вул. Вахтангова, 7-271. 09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе2. с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”, ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин3.с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,смт.Торчин вул.Гагаріна, Смолигівська, Соснова, Незалежності, 120-2004.ПЛ-10 кВ Л-33-07 (КТП-358, 569, 701) ПП Гранат В.М. – виробнича базаПАТ «Укртрансгаз» - газова станція5. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”1. 9:00-17:00 Госпрозрахункова організація будинкоуправління Селищна Рада с.Шацьк, Любомльське товариство сприяння оборони України, Відділ культури с.Шацьк РВНО смт. Шацьк, Молитовний будинок с.Шацьк, ФОП Кузьмич М.А., Дім молитви п.Шацьк, Відділ Держземагенства у Шацькому р-н. Волинсь.обл., Шацьке Районне споживче товариство, Гигера Віталій ОлександровичВідділ культури с.Шацьк Приватний нотаріус Смт Шацьк2. ПЛ 04кВ КТП 255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака", Бар "Водолій" ТОВ "Надія", Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Ожема Віктор Митрофанович, ФОП Пилиповець Ігор Купріянович сСвітязь вул.Жовтнева3. ПЛ 04кВ КТП 259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" с. Світязь вул.Миру, Вересова4. ПЛ 04кВ КТП-91 9:00-17:00 Магазини підприємець Гугля Шеремета м.Любомль вул Укр армії, Прикордоників, Л Українки(радянська), Гоголя, Шевченка частково1.10:00 – 13:00с.Залізниця (частково)2.. 14:00 – 17:00с.Залізиця, вул.Молодіжна1.(10:00-18:00) Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, лісництво с. Новий Чорторийськ, вул. Привокзальна, Залізнична2. ПЛ-10 кВ Л 29-05 від ЗТП-103 до ЗТП-209 (09:00-18:00) смт. Колки: ТзОВ"Маневицький райагропостач", виробнича база, Колківське вище професійне училище, школа, музична школа, ФОП Ковальська Н.А., Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна магазин, Колківське споживче товариство магазин, дитячий садок № 2, аптека, пожежне депо, Колківська селищна рада, Колківське споживче товариство: склад, контора, універмаг, гастроном "Маркет", цех, магазин № 3, ФОП Кальковець Володимир Григорович магазин, ФОП Рейкін Олег Борисович бар, церква, ФОП Рейкін Олег Борисович, ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович магазин ПАТ "Укртелеком" Волинська філія АТСс. Мар’янівка: Колківське споживче товариство магазин, ФАП,с. Старосілля: ФОП Снитюк В.О. магазин, клуб, ФОП Мокійчук В.М. ларьок, ФОП Безереу Руслан Георгійович магазин, ФАП, СВК "Мрія" контора, школа, смт. Колки: вул. Л. Українки 14-24; вул. Полуботка 54-80, вул. Л. Українки 1-12, вул. Грушевського 1-4; вул. Я. Мудрого 12, Кравчука, вул. Шкільна, 10, вул. Полуботка 1-32, вул. Волі 10-25; вул. Столярна 20-26, вул. Центральна, 1-43, Набережна.с. Старосілля: вул. Гагаріна, вул. Л. Українки, вул. Радянська, Набережна, Свердловас. Марянівка: вул. Л. Українки1. 09:00-17:00Селищна рада смт.Благодатневул.В.Стуса, 2-16вул.Східна, 7-23, 10-28вул.Ватутінавул.Макаренковул.Пархоменка, 18-24вул.Мічуріна, 1-7,2-4, 192. ПЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-52 09:00-17:00 Кафе «Марічка», магазин «Шахтар» смт.Благодатневул.Шахтарська, 4вул.Миру, 10вул.Л.Українки, 13, 15, 4-8вул.Східна, 1-5, 2-8вул.Пархоменка, 33-413. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-6 ТП-2 09:00-17:00 Аптека «Подорожник», «Ощадбанк», «Луцьксантехмонтаж», магазини: «Практик», «Явір», «Насінячко», «автозапчастини», «Перлина плюс», «Стиль», «Надія»; ПП Сан-моторс, ЖКП №1, школа мистецтв, кафе «Базилік», ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія, стоматолог, аптека «Рута», адвокат, «Приватбанк», Біокурс, нотаріус, Курляндія, реал естет, гідрогаз м.Нововолинськвул.Кобзаря, 55-63, 64-80вул.Східна, 55-80вул.Автобусна, 14-24вул.Шахтарська, 2-4вул.Петровавул.Св.Володимира, 32-38вул.Миру, 1-7вул.Дорогиничівськавул.Нововолинська, 11б-р Шевченка, 27-35пров.Північнийпров.Комунальнийпров.Новий1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.2.9:00-17:00с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова3.9:00-17:00с.Малинівка, вул. Центральна4.9:00-17:00с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю)5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна1. 09:00-16:30с.Кличковичі2.09:00-16:30 с.Кустичі

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