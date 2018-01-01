У Луцьку не підтримали мораторій на продаж книгарень





Про це йшлося у середу, 29 серпня, під час сесії Луцької міської ради.



«Проект рішення вносився з метою захистити книгарню «Освіта». Голосування покаже, хто як хоче підтримувати цю галузь», - зауважив депутат Павло Данильчук.



У підсумку, лише 10 із 34 депутатів проголосували «за».

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