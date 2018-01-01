Підрахували, скільки грошей українці витрачають на ліки
Сьогодні, 19:47
2017 року українці купили в аптеках на 14 млрд грн ліків, ефективність яких не підтверджена.
Загалом же витратили майже 54 млрд грн, з них 26% - це гомеопатичні, фітотерапевтичні ліки та інші препарати без клінічно доведеної ефективності, - пише Gazeta.ua.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному за ініціативою Центру протидії корупції.
"Витрати на медикаменти є значною частиною витрат для українських сімей і сумно уявляти, що частина цих коштів може йти на ліки без доведеної ефективності", – каже лікарка Вікторія Тимошевська.
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Загалом же витратили майже 54 млрд грн, з них 26% - це гомеопатичні, фітотерапевтичні ліки та інші препарати без клінічно доведеної ефективності, - пише Gazeta.ua.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному за ініціативою Центру протидії корупції.
"Витрати на медикаменти є значною частиною витрат для українських сімей і сумно уявляти, що частина цих коштів може йти на ліки без доведеної ефективності", – каже лікарка Вікторія Тимошевська.
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