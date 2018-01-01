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На Волині немає африканської чуми свиней. ВІДЕО

На Волині немає африканської чуми свиней. ВІДЕО
На Волині вже тривалий час не фіксують спалахів африканської чуми свиней.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

З 26 червня, коли на кордоні з Польщею в Любомльському районі виявили труп кабана зі збудником чуми, в області провели комплекс попереджувальних заходів. Один з основних – відстріл диких кабанів. Потім ці тушки перевіряли на наявність небезпечного збудника.

"З червня місяця у рамках депопуляції добуто 97 голів дикого кабана. У жодному з тих тварин, які були добуті у рамках депопуляції, хвороба не виявлена", - розповів головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ Василь Сухопор.

За словами лісівників, якщо дикі кабани голодні, вони можуть мігрувати до 70 кілометрів у день. Чим далі вони мігрують, тим вища вірогідність підхопити недугу з інших, менш безпечних областей України.

Працівники мисливських господарств підгодовують тварин у власних лісах та навіть засівають для них цілі поля.

Окрім того, у вольєрах щомісячно беруть проби у предтставників лісової фауни. Таким чином позитивнх проб не вивявлено.

Однак, за словами лісівників, селяни не завжди дотримуються правил безпеки - так, зокрема, іноді трупи помрелих від хвороби домашніх тварин не закопують, а залишають у лісі. Таким чином, переносниками хвороби можуть ставати хижаки, які ласують мертвичиною.


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Теги: афиканська чума, свині, хвороба
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