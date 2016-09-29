У Луцьку хочуть змінити схему руху маршрутки до Рованців
Сьогодні, 22:15
Виконавчий комітет Луцької міської рали озляне проект рішення щодо погодження руху та зупинок для приміського маршруту № 210 "Рованці – Луцьк".
Про це пише Конкурент.
Так, у проекті рішення пропонують затвердити маршрут. Зокрема, аби маршрутка рухалася та зупинялася для посадки-висадки пасажирів по вулицях та проспектах міста у прямому та зворотному напрямках: Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Волі, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець
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Про це пише Конкурент.
Так, у проекті рішення пропонують затвердити маршрут. Зокрема, аби маршрутка рухалася та зупинялася для посадки-висадки пасажирів по вулицях та проспектах міста у прямому та зворотному напрямках: Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Волі, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець
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