У Луцьку хочуть змінити схему руху маршрутки до Рованців





Про це пише



Так, у проекті рішення пропонують затвердити маршрут. Зокрема, аби маршрутка рухалася та зупинялася для посадки-висадки пасажирів по вулицях та проспектах міста у прямому та зворотному напрямках: Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Волі, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Луцької міської рали озляне проект рішення щодо погодження руху та зупинок для приміського маршруту № 210 "Рованці – Луцьк".Про це пише Конкурент. Так, у проекті рішення пропонують затвердити маршрут. Зокрема, аби маршрутка рухалася та зупинялася для посадки-висадки пасажирів по вулицях та проспектах міста у прямому та зворотному напрямках: Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Волі, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець

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