Асфальт піднявся хвилями: показали стан дороги Луцьк-Маневичі. ФОТО

На дорозі Луцьк-Маневичі асфальт "пішов хвилями" - через рух великогабаритного транспорту стан покриття зіпсувався.Про це журналістканаписала на своїй сторінці у мережі Facebook."Дорога Луцьк-Маневичі стала морем, бо асфальт піднявся хвилями на кілька сантиметрів. Напевно, усе від перевантажених фур, яким навіть спека не стає на заваді. Вагові комплекси та Укртрансбезпека потрібні не лише на автошляху Луцьк-Львів", - вважає журналістка. Окрім того, на її думку, недобросовісним перевізникам треба виписувати захмарні штрафи, адже всі попередження та розмови поки не дієві.