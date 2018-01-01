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В СБУ «відхрестилися» від ліквідації Захарченка

В СБУ «відхрестилися» від ліквідації Захарченка
Україна непричетна до ліквідації ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка в Донецьку.

Про це заявив керівник СБУ Василь Грицак, - інформує ТСН. ua.

"На мій погляд, прогнозована ситуація. Проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас, хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, хто не потрібен в подальшому як свідки", - пояснив керівник служби. Також він не відкинув, що вбивство можна пояснити боротьбою за гроші. "Оскільки дуже багато майна, підприємств, були, як вони пишуть, "віджаті", розділені і було багато ображених в керівництві "ЛНР" і "ДНР", - заявив Грицак.

Rерівник спецслужби дав зрозуміти, що не здивований намаганням звинуватити Україну в убивстві Захарченка. При цьому Грицак запевнив, що у СБУ немає "ніяких даних про затримання української диверсійної групи", оскільки таких ДРГ на окуповану територію ніхто не посилав.

"У нас є дані, що введена комендантська година з 23:00, у нас є дані про зачистку, про закриття кордону, у нас є дані про те, що хапають на вулиці людей, які не подобаються з якихось міркувань. Але у нас немає даних про те, що спіймали когось, хто дійсно скоїв цей акт, вбивство", - зауважив посадовець.

Нагадаємо, звістка про смерть Захарченка стала відома 31 серпня. Він загинув під час вибуху в кафе, де "відпочивав" разом із іншими терористами. Опісля в Донецьку заявили про затримання "українських диверсантів"

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Теги: Олександр Захарченко, ДНР
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