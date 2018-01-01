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У Луцьку ONUKA презентує новий альбом

У Луцьку ONUKA презентує новий альбом
На заході «Ніч у Луцькому замку» виступить гурт ONUKA. Музиканти виконають композиції з нового альбому «Мозаїка».

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Нагадаємо, захід відбудеться 8 вересня, на день міста Луцька.

Однак, його початок вже декілька разів переносили.

Довідково:

Onuka — спільний проект відомого українського саунд-продюсера та музиканта Євгена Філатова (TheManeken) і Нати Жижченко. Музика гурту — це органічний мікс електроніки, актуальної поп-музики та української етніки. Перший сингл гурту «Look» вийшов у 2013 році й з того моменту дискографія поповнилася студійним альбомом «Onuka» (2014) та 5-трековим EP «Vidlik» (2016).

2016 року у Києві ONUKA з Національним академічним оркестром народних інструментів (НАОНІ) представили спільну програму, з якою зібрали повні зали у найбільших містах України.

У 2017 році ONUKA стала спеціальним гостем EurovisionSongContest, після чого «Vidlik» очолив електронні чарти iTunes у Британії, Австралії, Франції, Німеччині та інших країнах. 2017 рік — європейський тур, колаборація з DeepForest та численні нагороди від видань та музичних премій. У березні цього року гурт презентував свій другий повноформатний альбом «Mozaїka".
У Луцьку ONUKA презентує новий альбом

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Теги: ONUKA, замок, Луцьк, ніч у Луцькому замку, концерт
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